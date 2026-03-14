Юлия Савичева спустя 20 лет раскрыла правду об отношениях с Полиной Гагариной
Певица Юлия Савичева в программе «12 вопросов» на платформе VK Видео высказалась о многолетнем конфликте с Полиной Гагариной. В начале 2000-х обе артистки только начинали путь на эстраде и боролись за лидерство. Они были яркими участницами второй «Фабрики звёзд».
Победу в проекте тогда одержала Гагарина, но на «Евровидение» отправилась именно Савичева. Сама Полина отказалась от этой возможности, чтобы продолжить обучение.
«Полина не подписала контракт, поэтому не поехала. Это был её выбор. Конечно, Гагарина меня ненавидела за это», — сообщила Юлия в одном из интервью.Спустя более чем 20 лет отношения между артистками так и не стали тёплыми. Савичева подтвердила, что они не общаются.
«Я не контактирую с Полиной Гагариной, для меня она очень холодный человек. А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив. Поэтому мы — несочетаемы», — подчеркнула она.