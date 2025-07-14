«Это не плохая привычка»: Мария Погребняк призвала Кудрявцеву развестись с алкоголиком
Мария Погребняк поддержала Леру Кудрявцеву, страдающую из-за алкоголизма мужа
Бизнесвумен Мария Погребняк крайне эмоционально отреагировала на откровения Леры Кудрявцевой, которая долгое время спасала мужа от зависимости. Модель посоветовала Кудрявцевой перестать быть мученицей и отпустить супруга, который сам ответственен за свой выбор. Своё мнение Мария высказала в личном блоге.
В минувшие выходные Кудрявцева сообщила, что она долгое время пыталась спасти супруга Игоря Макарова от алкогольной зависимости. Телеведущая заявила, что испытывает облегчение только тогда, когда её муж попадает в рехаб.
Мария Погребняк не смогла остаться в стороне от шокирующей новости и публично высказалась о семейной драме Кудрявцевой.
«Лера... Эти слова – крик души каждой женщины, запертой в таком аду», — заявила Погребняк.Мария поблагодарила Леру за смелость, которую она нашла в себе, чтобы поделиться этой историей с публикой, и призвала телеведущую бросать супруга. Погребняк выразила надежду, что Кудрявцева выберет себя и свою дочь, и призналась, что ей повезло не столкнуться с подобным лично.