«Это не порнография»: Бари Алибасов встал на защиту своей вебкам-студии

Бари Алибасов и его сын Бари Алибасов-младший (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Бари Алибасов-младший встал на защиту своей вебкам-студии, заявив, что с порнографией его бизнес никак не связан. Об этом он заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, подчеркнув, что идею придумал его отец — Бари Алибасов-старший.
«Папа придумал такую концепцию, и я согласился, после чего мы открыли в Калининграде салон. СМИ писали, что, мол, Алибасовы теперь выпускают фильмы для взрослых. Но я уверяю вас, что с порнографией моя деятельность не связана», — отметил собеседник издания.Алибасов-младший добавил, что среди его моделей, которые за донаты оголяются перед зрителями, есть бывшая сотрудница МВД, экономист и бухгалтер. По его словам, все они общаются с клиентами на литературном языке на философские и психологические темы с цитированием классиков.
«Можно сказать, что девочки просто перевоплощаются в образы разных героинь, например, в Татьяну Ларину или Наташу Ростову. Соответственно, они цитируют отрывки из монологов этих героинь. Мы, так сказать, больше про театр, литературу и уже потом – про эротику», — заверил он.Читайте также:
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