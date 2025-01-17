Увела чужого мужа и не умеет готовить: какая в реальной жизни Елизавета Боярская, ее отношения с отцом

Елизавета Боярская (Фото: соцсети)
У актрисы Елизаветы Боярской непростые отношения с публикой. Она мила и доброжелательна, но не спешит открываться общественности. Она часто говорит о нежелании показывать людям себя настоящую, а если и делится чем-то личным, то ограничивается общими фразами и малозначительными фактами.
И все же театральныйКогда в семье Михаила Боярского и Ларисы Луппиан появилась Лиза, её отец уже пользовался популярностью. К моменту рождения дочери он уже успел сыграть ключевую роль в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» и стать любимцем публики.
У дома, в котором жил Михаил, часто дежурили фанаты, подъезд был весь исписан его именем и разными посланиями, а дверь в квартиру разрисовывали, пытались сломать и даже поджигали.
Ситуация изменилась после того, как соседом Боярских стал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Тут же появились интеллигентные охранники и исчезли надписи, в дверь актера перестали регулярно звонить и убегать.
Росла Лиза Боярская в уникальном доме — туда приехал Александр Пушкин после дуэли и позднее умер. Там и сейчас живут её мама и папа. Лиза очень благодарна родителям за то, что они не давили на неё своей любовью к Петербургу, не навязывали её, а дали ей время самой прочувствовать этот город.
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Девушка стала замечать красоту Санкт-Петербурга уже после 20 лет, хотя по пути в школу проходила знаковые места: Мойка, Дворцовая площадь, Большая Морская. Боярская переняла опыт родителей и сейчас своим сыновьям Андрею и Григорию не навязывает собственное восприятие города.
Папа долгие годы был для дочки волшебником. Он часто отсутствовал дома, но каждый раз перед отъездом спрашивал у Лизы и ее брата, что им привезти из путешествия. Сын Сергей чаще всего просил в подарок конструктор, а Лиза — платья и кукол.
Михаил и Лариса никак не ограничивали детей, никогда не выбирали за них круг общения и навязывали увлечения. Лиза в школе училась не слишком старательно, маме это не нравилось и она ругала дочь, а отец советовал ей отстать от девочки. Ведь намного важнее, каким человеком она станет, считал он.
Елизавета Боярская и Михаил Боярский (Фото: соцсети)
А росла Лиза очень активной. Она легко заводила знакомства со сверстниками. Лиза ходила с синяками и ссадинами на руках. А вот публичность она не любила с малолетства. Она расстраивалась, что не может выйти с папой на прогулку. На улице Михаила Боярского узнавали фанаты и тут же окружали, а Лиза оказывалась где-то далеко от него.
Профессия старших Боярских её вообще не привлекала, она говорила, что быть актёром — это как каждый день раздеваться на публику. Девушка была готова идти учиться куда угодно, кроме театрального. Еще Лиза Боярская была весьма стеснительной. Когда девушке было 13 лет, мама предложила ей пойти в модельную школу. Тогда это было модно, тем более в платные модельные агентства брали всех, а на внешность внимания никто не обращал.
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Лизе Боярской занятия помогли раскрыться и стать боле раскрепощенной. В старших классах она захотела поступать на журналиста. Михаил Боярский поделился, что даже нанял для дочери репетиторов для подготовки к экзаменам. Потом он уехал на гастроли или съёмки, успокоившись, что судьба дочери уже решена, а вернувшись, узнал о поступлении Лизы в театральный.
Оказалось, что Елизавета Боярская по случайности попала на открытие учебного театра вместе с мамой и, увидев студентов на сцене, вдруг поняла: она хочет быть такой же.
Михаил Боярский и Елизавета Боярская (Фото: соцсети)
Семья Елизаветы Боярской
Михаил Боярский делился, что он гордится, не ролями своей дочери, а тем, что она стала хорошей женой и матерью. Еще он отметил неспособность Лизы на какие-то серьёзные проявления и весомые поступки в искусстве или науке. Сама дочь Боярского не восприняла слова Михаила всерьёз и подчеркнула: отец ходит на все её спектакли и смотрит все фильмы с её участием, даёт ей профессиональные советы.
Лиза же всегда помнила о том, как мама и папа относились к ней, когда она была маленькой. Своим опытом она пользуется в воспитании сыновей.
Однако девушка уверена: с детьми больше должны находиться родные, а не няни. Из-за этого они с мужем Максимом Матвеевым приняли решение, что кто-то из родителей будет находиться рядом с мальчиками. Если Лиза уезжает на съёмки, то с детьми остается Максим, и наоборот, если нет отца, то Андрей и Григорий находятся под присмотром мамы.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев (Фото: соцсети)
Сама Елизавета Боярская в детстве посещала обычную школу, где никого не волновала звездность отца девочки. Старшего сына она сначала планировала отдать в спецшколу. Елизавета выбирала учреждение с математическим уклоном, а потом осознала: главное, чтобы для сына 11 лет в школе не превратились в сплошное мучение. Она поняла, что ему не нужна модная супершкола, мальчику стоит пойти в обычную государственную со стандартной программой. В результате Андрей с первого класса ходил в школу с огромным удовольствием.
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Когда Лиза Боярская росла, родители не навязывали ей актёрскую карьеру. И она сама не предпринимает в глазах сыновей романтизировать профессию. Она приняла, что им не особенно интересно бывать на съёмочной площадке или смотреть спектакли при участии их родителей. Елизавета Боярская не может представить себя вне театра и кино, но на первом месте для неё всегда остаются родные.
Раньше Лизе было тяжело совмещать работу с ролью жены и матери. Лишь после рождения второго ребенка она осознала, что если она будет сильно уставать, то от этого никому лучше не будет.
Беззаботное детство
Елизавета всегда с радостью вспоминает детство. Даже в 1990-е годы, когда было много сложностей, а они с мамой все время ходили по магазинам, стояли в очередях. Девушка рассказывала, как на заднем дворе магазина к ним выходил мясник, знакомый мамы, и приносил хорошие куски говядины.
Однако Лиза сожалеет о том, что мама чрезмерно оберегала её. Девочка была ограждена от всех домашних дел и не приучена к быту. Она не умела готовить. Актриса рассказывала, что она, как принцесса, «лежала на перине» и делала лишь то, что ей было по душе. Такие привычки весьма усложнили начало её собственной семейной жизни.
Две жены Максима Матвеева
Сейчас Елизавета Боярская уже стала успешной актрисой, прекрасной супругой и хорошей мамой. Однако в одном своем интервью она сказала: «Не хочу, чтобы все знали, какая я на самом деле и чем живу». Девушка создала образ для общественности и не позволяет никому переступать личные границы. Даже историю своей любви с Максимом Матвеевым Елизавета Боярская преподнесла так, что и её поклонники, и недоброжелатели весьма быстро забыли, что актриса увела мужа из семьи.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская (Фото: соцсети)
Елизавета Боярская подчеркнула, что когда встретилась с Максимом Матвеевым на пробах фильма Владимира Хотиненко «1612», она совершенно потеряла голову. Девушке было 22 года.
Тогда Максим Матвеев не обратил на актрису никакого внимания, но через пару лет они снова пересеклись на съёмочной площадке, и вот тогда у них начался роман. Однако ситуация осложнялась тем, что избранник Боярской находился в браке со своей коллегой Яной Сексте.
«Была прекрасная история любви, а затем — драматичная, болезненная, чудовищная», — отметила однажды первая супруга Матвеева.
Максим Матвеев называл развод с Яной «адовым». Однако сейчас каждый из бывших супругов счастлив в новой семье. И все дружат между собой. Когда Яна Сексте была беременна и мучилась от жестокого токсикоза, Елизавета Боярская помогала ей улучшить самочувствие, а Максим Матвеев занимался переездом экс-супруги и её нового мужа.
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Ольга Енгалычева