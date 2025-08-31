«Это не позор, а сила»: Катя Кищук высказалась о статусе матери-одиночки

31 августа 2025, 17:32

Катя Кищук высказалась о самоуважении и новой жизни после расставания

Катя Кищук (Фото: Instagram* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Известная певица и блогер Катя Кищук обратилась к подписчикам в социальных сетях с откровенным постом. В своём обращении она затронула тему личностного роста в сложный период.





Артистка сообщила, что в настоящее время учится брать на себя полную ответственность за собственную жизнь. Это высказывание последовало после новости о расставании Кищук с Ильёй Шабельниковым (Сатиром).



Отдельно Кищук прокомментировала свой статус матери-одиночки, отметив, что не считает его чем-то постыдным.

«Как же ужасно это звучит. И как для многих позорно. Но может ли это сломить? Нет. Женщины, цените себя, свою значимость и всё, через что вы прошли. Только через уважение к себе можно добиться результатов», — высказалась певица.

