«Это не позор, а сила»: Катя Кищук высказалась о статусе матери-одиночки
Катя Кищук высказалась о самоуважении и новой жизни после расставания
Известная певица и блогер Катя Кищук обратилась к подписчикам в социальных сетях с откровенным постом. В своём обращении она затронула тему личностного роста в сложный период.
Артистка сообщила, что в настоящее время учится брать на себя полную ответственность за собственную жизнь. Это высказывание последовало после новости о расставании Кищук с Ильёй Шабельниковым (Сатиром).
Отдельно Кищук прокомментировала свой статус матери-одиночки, отметив, что не считает его чем-то постыдным.
«Как же ужасно это звучит. И как для многих позорно. Но может ли это сломить? Нет. Женщины, цените себя, свою значимость и всё, через что вы прошли. Только через уважение к себе можно добиться результатов», — высказалась певица.Кищук выразила надежду на то, что в будущем женщины перестанут мириться с недостаточным вниманием в отношениях и будут больше поддерживать друг друга.
