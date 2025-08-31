«Скромные подсчёты»: Рудковская признала шоу Егора Крида самым дорогим в России
Яна Рудковская раскрыла стоимость шоу Егора Крида
Продюсер Яна Рудковская назвала сольный концерт Егора Крида в «Лужниках» самым дорогостоящим шоу в России. Об этом она заявила в своём Telegram-канале.
Рудковская заявила, что стоимость продакшена концерта могла достигать 200 миллионов рублей.
«Я второго такого случая не знаю. Он сделал самое пока дорогостоящее шоу в России. По моим скромным подсчётам, продакшн ему обошёлся в 200 миллионов рублей. Это, безусловно, рекорд среди всех российских шоу», — заявила продюсер.Яна высоко оценила организацию мероприятия, отметив качественные звук, свет, спецэффекты и выступления приглашённых звёзд, среди которых были Баста, Киркоров, Лепс, Тимати и другие. При этом она добавила, что её подопечный Дима Билан ранее установил высокую планку для стадионных шоу с полётами над сценой, которую Крид не стал повторять.