«Я на всё готова»: Надежда Бабкина высказалась о пластических операциях

31 августа 2025, 16:11

Надежда Бабкина раскрыла причину отказа от пластических операций

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Народная артистка России Надежда Бабкина в интервью изданию aif.ru рассказала о своём отношении к пластическим операциям.





Певица отметила, что рассматривает возможность хирургических вмешательств для поддержания внешности, однако в настоящее время не может себе этого позволить из-за напряженного рабочего графика.

«Ради красоты я на всё готова, включая кардинальные операционные вмешательства. Только времени на это нет. После операции надо минимум месяца полтора находиться «в забытьи». Кто мне позволит столько отсутствовать?» — рассказала Бабкина.