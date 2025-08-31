«Я на всё готова»: Надежда Бабкина высказалась о пластических операциях
Надежда Бабкина раскрыла причину отказа от пластических операций
Народная артистка России Надежда Бабкина в интервью изданию aif.ru рассказала о своём отношении к пластическим операциям.
Певица отметила, что рассматривает возможность хирургических вмешательств для поддержания внешности, однако в настоящее время не может себе этого позволить из-за напряженного рабочего графика.
«Ради красоты я на всё готова, включая кардинальные операционные вмешательства. Только времени на это нет. После операции надо минимум месяца полтора находиться «в забытьи». Кто мне позволит столько отсутствовать?» — рассказала Бабкина.Артистка добавила, что с возрастом требуется больше времени на реабилитацию, тогда как в 40–45 лет для этого хватило бы трёх недель. Для поддержания формы Бабкина пользуется косметикой и выделяет важность полноценного сна, которым часто жертвует из-за графика.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.