«Сердце занято, но не глубоко»: Басков сделал неожиданное признание о личной жизни
Певец Николай Басков рассказал о сложностях поиска второй половинки для артистов
Народный артист России Николай Басков рассказал о трудностях в поиске второй половинки для знаменитости. Он отметил, что для публичного человека обрести любовь — большое счастье, которое часто от него не зависит. Слова певца приводит mk.ru.
Басков сравнил современное поколение с легендарными парами прошлого, отметив супругу Иосифа Кобзона и жену Льва Лещенко.
«Нелли Кобзон, Ира Лещенко — то поколение, которое понимает. А у нас другие возможности, и на нас смотрят иногда по-другому», — пояснил Николай.На вопрос о собственном сердечном положении певец ответил с улыбкой, заявив, что у него всё прекрасно.
«У меня сердце всегда занято, но не глубоко», — поделился артист.За долгие годы карьеры Николаю Баскову приписывали отношения со многими звёздами, однако в последнее время он предпочитает держать личную жизнь в секрете. Сейчас исполнитель сосредоточен на подготовке к юбилею — осенью этого года ему исполнится 50 лет.