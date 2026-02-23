«Сердце занято, но не глубоко»: Басков сделал неожиданное признание о личной жизни

23 февраля 2026, 12:21

Певец Николай Басков рассказал о сложностях поиска второй половинки для артистов

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Народный артист России Николай Басков рассказал о трудностях в поиске второй половинки для знаменитости. Он отметил, что для публичного человека обрести любовь — большое счастье, которое часто от него не зависит. Слова певца приводит mk.ru.





Басков сравнил современное поколение с легендарными парами прошлого, отметив супругу Иосифа Кобзона и жену Льва Лещенко.

«Нелли Кобзон, Ира Лещенко — то поколение, которое понимает. А у нас другие возможности, и на нас смотрят иногда по-другому», — пояснил Николай.

«У меня сердце всегда занято, но не глубоко», — поделился артист.