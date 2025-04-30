«Не соответствуют интересам национальной безопасности»: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* / orbakaite_k)
Певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за того, что она «не соответствует интересам национальной безопасности». Об этом сообщает Shot.
«Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Теперь дочери Аллы Пугачевой придется отменять летние концерты, которые были запланированы в этой балтийской республике», — говорится в сообщении telegram-канала.
Данное распоряжение последовало от госбезопасности страны. Ведомство посчитало, что выступления артистки «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии». Нежелательным лицом Орбакайте стала из-за своих выступлений в Крыму. При этом под угрозой концерт Кристины в литовском Вильнюсе. Премьер страны Гинтаутас Палуцкас ранее призвал певицу определиться со своей позицией на тему СВО.
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Иван Мусатов