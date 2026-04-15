В Петербурге вокалиста рок-группы перепутали с террористом Дмитрием Гордоном*

Дмитрий Галяминских (Фото: Instagram** @dima_svmband)

Вокалист рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских рассказал в личном блоге, что на Московском вокзале в Петербурге система распознавания лиц по ошибке приняла его за украинского журналиста Дмитрия Гордона*.



Сообщается, что дежурившие на станции полицейские неожиданно получили сигнал: в здании находится иноагент Гордон*.

«Подбегают ко мне на вокзале полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста... Дмитрия Гордона*. И не только система: один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации. В итоге я чуть не опоздал на поезд, а старшине и его начальнику теперь писать объяснительную, мол, не он это. Нарочно не придумаешь», — написал музыкант.
Галяминских приложил фото, где полицейский показывает экран смартфона. Система среагировала на артиста и приняла его за украинского журналиста. После беседы полиция убедилась, что перед ними не Гордон*, и отпустила музыканта.
Ольга Щелокова

