В Петербурге вокалиста рок-группы перепутали с террористом Дмитрием Гордоном*

15 апреля 2026, 14:30

В Петербурге система распознавания лиц перепутала рок-музыканта с Гордоном*

Дмитрий Галяминских (Фото: Instagram** @dima_svmband)

Вокалист рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских рассказал в личном блоге, что на Московском вокзале в Петербурге система распознавания лиц по ошибке приняла его за украинского журналиста Дмитрия Гордона*.





Сообщается, что дежурившие на станции полицейские неожиданно получили сигнал: в здании находится иноагент Гордон*.

«Подбегают ко мне на вокзале полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста... Дмитрия Гордона*. И не только система: один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации. В итоге я чуть не опоздал на поезд, а старшине и его начальнику теперь писать объяснительную, мол, не он это. Нарочно не придумаешь», — написал музыкант.