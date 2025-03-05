Иосиф Оганесян, Саша Черно и их сын Стефан (Фото: ВКонтакте @cherno93)
Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» развелись в 2023 году, но продолжают видеться из-за их общего ребёнка Стефана. Мальчик испытывает проблемы со здоровьем, а родители на этом фоне не прекращают осыпать друг друга упрёками нелицеприятными характеристиками.
Мужчина считает, что Саша — плохая мать, потому что пьёт. Также он утверждает, что бывшая супруга не даёт ему видеться с сыном и постоянно угрожает. По словам Иосифа, Черно совсем не интересуется Стефаном. Во всяком случае, не в такой степени, как это положено матери.
Оганесян утверждает, что он никак не оскорбляет бывшую жену, а лишь озвучивает то, о чём раньше молчал.
Саша считает все претензии отца ребёнка смешными и безосновательными. Она уверена, что Иосиф злится и не может простить ей того, что они расстались именно по её инициативе. Своего пристрастия к спиртному она особо не скрывает, но считает это вполне нормальным.
В общем, пока ребёнок испытывает серьёзные проблемы со здоровьем — недавно у Стефана на фоне вирусной инфекции случился приступ эпилепсии, — его родители с привлечением сетевой общественности пытаются выяснить, кто из них хуже.
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«Когда Саша в хорошем состоянии, она его любит и тому подобное, но, к сожалению, она не может не пить. Закодируется — будет другой разговор», — говорит бывший участник скандальной теле-стройки.
Оганесян утверждает, что он никак не оскорбляет бывшую жену, а лишь озвучивает то, о чём раньше молчал.
«Не я эту войну начал, не у меня грязный рот. Я молчал долго ради спокойствия сына, но Саша свесила ножки и пользовалась моим отношением, больше я ошибки ей не прощу. — подчеркнул блогер. — Если вдруг меня найдут мертвым, вы знаете, чьих это рук дело. А то угрозы все мне поступают. Лучше бы ты извинилась и ошибки начала исправлять. Особо приятно было услышать: „Чтобы ты сдох“».
Саша считает все претензии отца ребёнка смешными и безосновательными. Она уверена, что Иосиф злится и не может простить ей того, что они расстались именно по её инициативе. Своего пристрастия к спиртному она особо не скрывает, но считает это вполне нормальным.
«Он пытается отравить мне жизнь, грозится забрать у меня ребенка. Аргументации никакой абсолютно нет. Единственное — я могу позволить себе по выходным выпивать. А что, если я брошу пить совсем, хотя люблю это делать? Если я закодируюсь? Какая же тогда будет аргументация? Да никакой. Иосиф не зарабатывает деньги: он всегда сидел на моей шее, у него нет своего жилья, он даже не снимает квартиру, а живет у женщины», — отвечает Черно на обвинения бывшего мужа.
В общем, пока ребёнок испытывает серьёзные проблемы со здоровьем — недавно у Стефана на фоне вирусной инфекции случился приступ эпилепсии, — его родители с привлечением сетевой общественности пытаются выяснить, кто из них хуже.
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Александр Бойцов