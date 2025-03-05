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«Приятно слышать: "Чтоб ты сдох!"»: Оганесян продолжает публично топить Сашу Черно

Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают обмен «любезностями» из-за ребёнка
Иосиф Оганесян, Саша Черно и их сын Стефан (Фото: ВКонтакте @cherno93)

Иосиф Оганесян, Саша Черно и их сын Стефан (Фото: ВКонтакте @cherno93)

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» развелись в 2023 году, но продолжают видеться из-за их общего ребёнка Стефана. Мальчик испытывает проблемы со здоровьем, а родители на этом фоне не прекращают осыпать друг друга упрёками нелицеприятными характеристиками.
Мужчина считает, что Саша — плохая мать, потому что пьёт. Также он утверждает, что бывшая супруга не даёт ему видеться с сыном и постоянно угрожает. По словам Иосифа, Черно совсем не интересуется Стефаном. Во всяком случае, не в такой степени, как это положено матери.

«Когда Саша в хорошем состоянии, она его любит и тому подобное, но, к сожалению, она не может не пить. Закодируется — будет другой разговор», — говорит бывший участник скандальной теле-стройки.

Оганесян утверждает, что он никак не оскорбляет бывшую жену, а лишь озвучивает то, о чём раньше молчал.

«Не я эту войну начал, не у меня грязный рот. Я молчал долго ради спокойствия сына, но Саша свесила ножки и пользовалась моим отношением, больше я ошибки ей не прощу. — подчеркнул блогер. — Если вдруг меня найдут мертвым, вы знаете, чьих это рук дело. А то угрозы все мне поступают. Лучше бы ты извинилась и ошибки начала исправлять. Особо приятно было услышать: „Чтобы ты сдох“».

Саша считает все претензии отца ребёнка смешными и безосновательными. Она уверена, что Иосиф злится и не может простить ей того, что они расстались именно по её инициативе. Своего пристрастия к спиртному она особо не скрывает, но считает это вполне нормальным.

«Он пытается отравить мне жизнь, грозится забрать у меня ребенка. Аргументации никакой абсолютно нет. Единственное — я могу позволить себе по выходным выпивать. А что, если я брошу пить совсем, хотя люблю это делать? Если я закодируюсь? Какая же тогда будет аргументация? Да никакой. Иосиф не зарабатывает деньги: он всегда сидел на моей шее, у него нет своего жилья, он даже не снимает квартиру, а живет у женщины», — отвечает Черно на обвинения бывшего мужа.

В общем, пока ребёнок испытывает серьёзные проблемы со здоровьем — недавно у Стефана на фоне вирусной инфекции случился приступ эпилепсии, — его родители с привлечением сетевой общественности пытаются выяснить, кто из них хуже.

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#мать
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#блогер
Нюша раскрыла тайны личной жизни на фоне слухов о романе с бизнесменом
Нюша заявила, что ее сердце свободно
05 марта 2025, 09:20

Нюша (Фото: Telegram @nyusha_nyusha)

В августе 2024 года Нюша развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после его измен. Вскоре пошли слухи о романе артистки с неким бизнесменом. Однако сама девушка эту информацию опровергла в свежем выпуске «Дерзкой готовки».
«Я абсолютно свободна. Я решила, что не нужно придумывать какого-то мужчину мечты, прорисовывать его на доске желаний. Думаю, партнер сам притягивается как магнит, когда ты совпадаешь с ним на определенном уровне. Не обязательно должно быть раз и навсегда», — заявила Нюша.

Она отметила, что есть люди, у которых один брак на всю жизнь, однако у подавляющего большинства это не так.

Ранее певица рассказывала, что видится с сыном и дочерью от бывшего мужа несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.

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#брак
#люди
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Звезда «Дома-2» Виктория Романец раскрыла, сколько ей платили на проекте
05 марта 2025, 08:36

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила поклонникам, что пришла на телепроект не ради денег и вообще первые три месяца не знала, что ей полагается зарплата.
«86 000 рублей в месяц. Но я туда не за зарплатой шла. Я первые три месяца даже не знала, что она есть», — заявила Виктория, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

Она также рассказала поклонникам, что приехала в оздоровительный цент, где планирует провести лечебное голодание в течение трех дней.

Ранее 34-летняя Романец рассказала, что в нынешнем году решила заняться радикальной трансформацией своей внешности. Она уже перекрасила волосы, изменила форму губ, активно занимается спортом, правильно питается и охотно делится всем этим с фанатами.

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#дома
#волосы
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«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру
05 марта 2025, 04:57

Клава Кока (Фото: Instagram*/klavacoca)

Российская певица Клава Кока поделилась с фанатами своими требованиями к будущему партнеру. Звезда назвала отношения работой и заявила, что не будет бегать за мужчиной с тряпками. Соответствующий пост опубликован на странице Клавы в Instagram*.
Певица утверждает, что не готова жить с мужчиной, который не может мыть за собой посуду и заправлять кровать. Также она против раскидывания вещей по квартире и каплей на зеркале.

«Если мужчина не научился мыть за собой посуду и заправлять кровать, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я ненавижу грязь, недельные скопления вещей, капли на зеркале и все такое. Если человек привык к беспорядку или считает, что за ним должна бегать женщина с тряпками — это буду не я», — объясняет Клава.

Звезда заключила, что отношения являются работой, а любовь трудом. Если в быту партнер не готов идти на встречу, то это для певицы означает «красный флаг».

«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня

К тому же Клава рассказала про свой первый поцелуй, который случился 13 лет. По словам звезды, тогда она была влюблена в подростка с ирокезом, который катался на скейтборде. Первый поцелуй произошел во время того, как парень провожал Клаву до дома.

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#шоу-бизнес
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Номер с видом на океан за более чем 100 тысяч рублей: Вячеслав Малафеев отвез молодую жену в свадебное путешествие
05 марта 2025, 00:56

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Экс-вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев недавно женился на молодой гимнастке Ангелине Шкатовой и отправился с ней в свадебное путешествие. По разным подсчетам, одна ночь пары в отеле обходится им за более чем 100 тысяч рублей.
Как пишут Starhit, бывший футболист отвез свою 23-летнюю супругу в Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на популярность Дубая, спортсмен решил отпраздновать бракосочетание на фешенебельных курортах Абу-Даби.

Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев
Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев

Выбор пал на остров Саадият, где пара заселилась в роскошный отель международной сети Jumeirah — Saadiyat Island Abu Dhabi. Там молодожены сняли номер с панорамным видом на залив, пляжи которого славятся своим золотым оттенком. По разным подсчетам, проживание в номере обходится супругам в более чем 100 тысяч рублей за сутки. В стоимость входит неограниченный доступ к спа-зоне, фитнес-центру и нескольким ресторанам с высокой кухней. К тому же пара может в любое время посещать собственный пляж.

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Стало известно, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин
Григорий Лепс и Эмин Агаларов заработают на концерте для женщин 35 млн рублей
04 марта 2025, 19:26

Эмин Агаларов и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов готовятся дать большой концерт в Международный женский день. Как сообщает Telegram-канала «Звездач», выступление принесет исполнителям 35 млн рублей.
Уточняется, что самые бюджетные билеты стоят 5 тысяч рублей. В первых рядах цена билетов достигает 85 тысяч рублей.

Вип-ложа обойдется желающим послушать хиты артистов в 810 тысяч рублей. Примечательно, что билетов на концерт практически не осталось.

Не исключено, что в зале поклонники смогут увидеть 19-летнюю невесту Григорий Лепса Аврору.

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#8 марта
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