Экс-вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев недавно женился на молодой гимнастке Ангелине Шкатовой и отправился с ней в свадебное путешествие. По разным подсчетам, одна ночь пары в отеле обходится им за более чем 100 тысяч рублей.