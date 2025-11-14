«Это не увлечение»: Олег Майами объяснил, почему красивое тело — не для ленивых

14 ноября 2025, 16:36

Олег Майами назвал секрет идеального тела — и фанаты не в восторге

Олег Майами (Фото: Instagram* / @miamioleg_official)

Олег Майами снова взорвал соцсети своей мотивацией — за минуту поднял давление всем, кто собирался провести пятницу на диване.





Певец решил честно рассказать подписчикам, как добиться такой фигуры, как у него. И ответ оказался максимально неудобным.



По словам Майами, никакой волшебной методики нет — только многолетняя дисциплина и постоянная физическая активность.





«Чтобы не лежать без дела, я решил походить. Я использую все инструменты, которые есть у меня под рукой. Есть возможность поплавать — поплаваю. Походить — похожу. Побегать — побегаю. Это не увлечение. Это не просто пойти сделать красивую фигуру и забыть об этом. Это образ жизни, которому я следую более 10 лет», — отметил артист.