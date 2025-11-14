Достижения.рф

Илья Соболев о ТВ-проектах: жена запретила участвовать в реалити про отношения

Жена Ильи Соболева запретила им участвовать в шоу «Ставка на любовь»
Илья Соболев с женой (Фото: Instagram* / @sobolev_tut)

Телеведущий Илья Соболев поделился опытом приглашений на реалити-шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Его звали в различные телевизионные проекты, включая «Ставку на любовь» с Владом Топаловым и Региной Тодоренко, но супруга Наталья настояла на отказе.

Ранее комик Илья Соболев прокомментировал популярный ролик с сыном телесвахи Розы Сябитовой, где он эмоционально произносит фразу «Я сам решу». Артист назвал его «классным».

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0