Илья Соболев о ТВ-проектах: жена запретила участвовать в реалити про отношения
Телеведущий Илья Соболев поделился опытом приглашений на реалити-шоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Его звали в различные телевизионные проекты, включая «Ставку на любовь» с Владом Топаловым и Региной Тодоренко, но супруга Наталья настояла на отказе.
