Лерчек ждёт сына: стал известен пол четвёртого ребёнка

14 ноября 2025, 16:00

Лерчек беременна мальчиком от тренера по танцам

Лерчек (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

После сообщений о беременности блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в сети появились слухи о том, что отец её четвёртого ребёнка — тренер по танцам Луис Сквиччиарини.