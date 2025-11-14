Лерчек ждёт сына: стал известен пол четвёртого ребёнка
После сообщений о беременности блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в сети появились слухи о том, что отец её четвёртого ребёнка — тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
«Звездач» обратился к эзотерику Юлии Костюниной за комментариями. Она отметила, что отношения с бывшим мужем Артёмом и другими мужчинами Лерчек в прошлом были нестабильными и ситуативными. С тренером Луисом же, по словам Костюниной, у блогерши сложились более тёплые, спокойные и стабильные отношения.
Специалист также добавила, что ребёнок, скорее всего, мальчик, а сама Лерчек пока не будет раскрывать детали, вероятно, пытаясь скрыть информацию от посторонних.
Читайте также: