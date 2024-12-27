Замороженные яйцеклетки, неудачная пластика и пророческое предсказание гадалки: Семенович раскрыла тайны своей жизни

Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)
Минувшим летом певица, экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович впервые представила общественности своего избранника — им оказался Денис Шреер, он занимается строительным бизнесом и живёт на две страны — в России и Германии.
В отношениях Анны и Дениса было всё прекрасно до тех пор, пока не выяснилось, что возлюбленный певицы женат.
По её словам, сейчас у Дениса и его бывшей жены установились дружеские отношения, у них есть прекрасный сын, они его вместе воспитывают. Бывшая супруга бизнесмена и его ребёнок живут в Германии.
Как рассказала Семенович газете «Комсомольская правда», сейчас Денис и его экс-супруга ждут окончания бракоразводного процесса.
Денис пока не делал предложение Анне, по словам певицы, её возлюбленный ждёт, когда станет официально свободным.
Сейчас пара живёт вместе, после новогодних праздников хотят переехать в собственный загородный дом.
Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)
Анна Семенович рассказала в соцсетях, что заморозила яйцеклетки. Она считает, что каждой женщине в молодом возрасте нужно замораживать яйцеклетки на всякий случай.
Недавно Анна рассказала, что похудела на 7 килограммов. В этом ей помогли рекомендации эндокринолога.
Она добавила, что практически всю жизнь ограничивала себя в еде, потому что всегда была склонна к полноте.
После завершения спортивной карьеры артистка жаловалась на «бесконтрольный голод» и спустя время набрала 15 килограммов.
Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)
Десять лет назад экс-солистка «Блестящих» решилась на операцию по уменьшению груди. К сожалению, операция прошла не очень хорошо.
После неудачной операции Семенович занялась психологией и поняла, что нужно любить себя такой, какая есть.
Анна Семенович рассказала интересную историю: во время сборов, когда певице было 16 или 17 лет, она и её подруга пошли к одной женщине, которая гадала на кофейной гуще.
По её словам, артистка думала, что будет успешной в спортивной карьере: станет олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, потом будет своя школа, и Анна будет говорить в рупор - так делают многие тренеры, чтобы не кричать, не срывать голос на льду, чтобы спортсмены их слышали.
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«Бывшая супруга моего мужчины давала странные интервью и наговаривала на Дениса. Да и он не ожидал такого поведения от своей бывшей жены. Она всегда жила в богатстве и до сих пор получает от Дениса содержание по полной программе, ни в чём себе не отказывает. Я была поражена её заявлением. <…> Хорошо, что через несколько дней она сама призналась «Комсомолке» в том, что наговорила откровенной неправды, поддавшись женским эмоциям», — поделилась историей Анна.
По её словам, сейчас у Дениса и его бывшей жены установились дружеские отношения, у них есть прекрасный сын, они его вместе воспитывают. Бывшая супруга бизнесмена и его ребёнок живут в Германии.
Как рассказала Семенович газете «Комсомольская правда», сейчас Денис и его экс-супруга ждут окончания бракоразводного процесса.
«В Германии разводы — дело долгое. И люди там, хоть и не живут вместе, порой не разводятся из-за судебной волокиты. Денис с Мариной уже давно не были вместе, но на развод не подавали. Но, когда мы с Денисом стали встречаться, сразу подали. Думаю, в начале следующего года Денис будет свободен», — пояснила артистка.
Денис пока не делал предложение Анне, по словам певицы, её возлюбленный ждёт, когда станет официально свободным.
Сейчас пара живёт вместе, после новогодних праздников хотят переехать в собственный загородный дом.
«Я не люблю очень большие дома, мне некомфортно там. Я люблю, когда всё пространство используется с умом. <…> Поэтому мы хотим не очень большой, но уютный домик. Для меня очень важно, чтобы в доме была сауна. Я по гороскопу Рыбы, очень люблю воду. Хочу сделать уголок в доме, где можно было бы после трудного дня попариться, может быть, окунуться в купель или в бассейн, вызвать массажиста и отдохнуть», — рассказала Семенович.
Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)
«Детей должно быть как минимум двое-трое»
Анна Семенович рассказала в соцсетях, что заморозила яйцеклетки. Она считает, что каждой женщине в молодом возрасте нужно замораживать яйцеклетки на всякий случай.
«Допустим, сейчас не встретила мужчину, ничего страшного, подстраховка в виде яйцеклеток есть. Просто надо заранее этим озаботиться, ведь не у всех бывают хорошие яйцеклетки после 35 лет. <…> Я вообще считаю, что детей должно быть как минимум двое-трое. Я очень люблю детей, сама очень хочу стать мамой, и мы с моим мужчиной сейчас работаем над этим», — поделилась своим мнением певица.
Похудела на 7 килограммов
Недавно Анна рассказала, что похудела на 7 килограммов. В этом ей помогли рекомендации эндокринолога.
«Я долгое время не знала, что у меня есть инсулинорезистентность. Это предсахарный диабет. <…> Об этом заболевании я узнала на приёме у эндокринолога. Мне прописали наш российский препарат, и я стала им лечиться. Очень довольна, потому что, помимо того, что у меня теперь хорошие анализы, ушло 7 килограммов. Причём я питаюсь так же, как раньше. И, действительно, сейчас рада своему отражению в зеркале», — раскрыла тайну своего похудения артистка.
Она добавила, что практически всю жизнь ограничивала себя в еде, потому что всегда была склонна к полноте.
«Когда я была в фигурном катании, нас вообще взвешивали три раза в неделю, и лишние 100 г были катастрофой. <…> Поэтому мы постоянно себя ограничивали. С 14 лет, как начался переходный возраст, и до 21 года я практически всегда была голодной. С утра до ночи ходила голодной и уставшей», — рассказала Анна.
После завершения спортивной карьеры артистка жаловалась на «бесконтрольный голод» и спустя время набрала 15 килограммов.
«Могла пельмени заедать вареньем, тут же арбуз есть, а потом солёный огурец. У меня был бесконтрольный голод. Это психологическая история у тех людей, которые долго себя ограничивали в еде. Через это проходят многие спортсмены. Практически все девочки поправляются, когда заканчивают со спортом», — пояснила Семенович.
Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)
Неудачная пластика груди
Десять лет назад экс-солистка «Блестящих» решилась на операцию по уменьшению груди. К сожалению, операция прошла не очень хорошо.
«Грудь мне не уменьшили, только оставили не очень приятные последствия, которые потом пришлось исправлять, сделав еще несколько операций. Слава богу, всё в итоге закончилось хорошо», — сообщила Анна.
После неудачной операции Семенович занялась психологией и поняла, что нужно любить себя такой, какая есть.
«Я считаю, что каждая женщина красива. Но из-за того, что ты не уверена в себе, не можешь полюбить себя и в самой себе разобраться, ты начинаешь перекраивать свою внешность. Это большая ошибка», — подытожила певица.
«Тебя будет знать каждая собака»
Анна Семенович рассказала интересную историю: во время сборов, когда певице было 16 или 17 лет, она и её подруга пошли к одной женщине, которая гадала на кофейной гуще.
«Она мне сказала такую удивительную вещь: «Ты будешь очень известным человеком, тебя будет знать каждая собака (так она мне дословно сказала), и ты будешь что-то держать в руке»», — рассказала Анна.
По её словам, артистка думала, что будет успешной в спортивной карьере: станет олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, потом будет своя школа, и Анна будет говорить в рупор - так делают многие тренеры, чтобы не кричать, не срывать голос на льду, чтобы спортсмены их слышали.
«Тогда я ещё даже не могла представить, что стану певицей, и в руках я буду держать микрофон», — заключила Семенович.
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Анастасия Ларина