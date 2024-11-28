Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Из фигуристок в певицы: как Семенович закрутила роман с продюсером и начала музыкальную карьеру
В своих интервью Анна Семенович рассказывала, что родители до 18 лет запрещали ей общаться с противоположным полом и заводить отношения. В то время Семенович серьезно занималась фигурным катанием, а благодаря продюсеру Даниилу Мишину она переключилась на музыку и попала в группу под названием «Ангелы Чарли». У Ани и Даниила был серьезный роман, они жили вместе, даже думали о браке. Однако через пять лет отношений пара рассталась.
Большие деньги и другая семья: 7-летние отношения Семенович с женатым бизнесменом
Через время певица начала отношения с бизнесменом по имени Руслан. Этот роман продлился почти 7 лет, пока не выяснилось, что у мужчины есть другая семья. Бизнесмен предлагал певице уйти из «Блестящих» и уехать с ним в Америку, но артистка выбрала карьеру.
Предприниматель купил для них квартиру в столице, которую оставил ей после расставания.
«За то, что ты подарила мне столько любви, сколько я никогда не знал. И чтобы ни случилось, у тебя всегда есть, где жить, есть крыша над головой», – вспоминает Семенович слова экс-возлюбленного.
Сериальная любовь
В 2004 году Анна Семенович снималась в сериале «Холостяки». Тогда же СМИ писали о том, что между звездой и одним из исполнителей главных ролей в этом фильме, Олегом Фоминым, вспыхнул роман. Сама певица всячески поддерживала это убеждение: она появлялась вместе с Фоминым на светских раутах и рассказывала о том, как развиваются их отношения.
Однако вскоре Фомин и Семенович объявили, что романа не было. По их словам, это был пиар-роман, чтобы помочь продвижению сериала. Примечательно, что в одной из передач Семенович обвинили в том, что она стала причиной развода актера с женой и «увела» его из семьи.
Ушла из «Блестящих» из-за него: роман Семенович с политиком, который старше ее на 15 лет
В середине нулевых у Семенович были отношения с бизнесменом и политиком Игорем Аккуратовым, который был старше ее на 15 лет. По слухам, именно по его просьбе Анна покинула знаменитую группу «Блестящие». Этот роман Семенович не афишировала и не раскрывала подробности о причинах расставания.
Отношения с Губерниевым
В 2020 году исполнительницу заподозрили в романе с телеведущим Дмитрием Губерниевым: по интернету разлетелись снимки звезд, гуляющих по подмосковному поселку. Журналистам даже удалось запечатлеть их поцелуй.
Спустя время Анна прокомментировала произошедшее, заявив, что это были просто съемки клипа.
«Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой», — пояснила бывшая солистка «Блестящих».
Новый роман Семенович с женатым
За последнее время Семенович все чаще стала приоткрывать завесу личной жизни, отмечая, что теперь она отдыхает не одна, а также получает многочисленные подарки. Певица не стала долго таить имя и лицо жениха, и уже летом показала первые снимки с ним. Новым возлюбленным Семенович оказался бизнесмен Денис Шреер. Однако вскоре всплыла одна интересная деталь: мужчина Анны Семенович на момент знакомства оказался женат.
На фоне этого звезда стала уверять публику, что ее избранник находится в стадии развода и уже год не живет с законной супругой, только помогает сыну. Через время на связь вышла и сама супруга Шреера Марина.
Она рассказала, что не знала о романе мужа с Семенович, а также выставила его в глазах публики в нехорошем свете. По словам Марины, муж запрещал ей что-то говорить прессе о нем, грозясь отобрать сына и прекратить материальную помощь. Женщина заявила, что ее супруг начал встречаться с артисткой якобы из-за денег, сам Шреер весь в кредитах, мало помогает сыну. Денис не стал долго хранить молчание в ответ на такую критику. Он пояснил, что не чувствует себя виноватым, ведь Марина не свободна уже долгое время.
Стоит отметить, что в этой ситуации Семенович более уважительно относится к прошлой жене Дениса Шреера. Она предпочитает не выставлять на показ подарки и знаки внимания от любимого, чтобы не раздражать Марину, так как понимает, что она может следить за звездой в соцсетях. Однако совместные фото с отдыха, походы на премии, Анна активно публикует у себя в блоге. Певица поделилась, что познакомила Дениса со своими родителями, а он, в свою очередь, уже несколько раз звал ее замуж и просит родить ему детей.
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