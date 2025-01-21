«Полтора года есть любовница»: тайный жених-миллионер Семенович оказался женатым и в долгах. Что еще он скрывал от певицы?

Анна Семенович (Фото: соцсети)
Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович в свои 46 лет все еще не нашла своего счастья в семейной жизни. С каждым годом СМИ все чаще пишут о желании певицы выйти замуж и завести детей.
Последнего своего кавалера Семенович долго скрывала, но наконец-то карты раскрыты. О личной жизни певицы и ее новом бойфренде читайте в материале «Радио 1».
Привлекательная внешность, неповторимая харизма, положение в обществе и самостоятельность — всем этим обладает завидная невеста Анна Семенович. Многие мужчины хотели бы быть рядом с ней. Но, несмотря на большое количество поклонников, бывшая участница группы «Блестящие» не спешит связывать себя узами брака.
Анна Семенович (Фото: соцсети)
Имидж звездной невесты певица создала сама и успешно поддерживает его на протяжении уже многих лет.
Разговоры о детях все чаще стали появляться радом с именем Семенович. Артистка, несомненно, стремится стать матерью, но пока это не произошло, она предусмотрительно сохранила свои яйцеклетки.
В своих социальных сетях Анна Семенович долго время намекала публике об обеспеченном и щедром кавалере, но имя не называла, ровно так же как и не показывала его лица. По словам Семенович, ее мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу, поэтому предпочитает находиться за кадром. Изданию thevoicemag.ru певица описала своего возлюбленного.
Артистка периодически демонстрировала своего нового спутника частями. На одном изображении он находится спиной к камере и работает за компьютером, а на другом — видна его рука с часами. И пазл собрался...
Узнала личность тайного кавалера Анны Семенович никто иной как законная супруга этого самого кавалера. Им оказался немецкий бизнесмен Денис. Оказывается, у Семенович были веские основания скрывать своего спутника — он всё ещё состоит в браке.
Анна Семенович (Фото: соцсети)
В попытке защитить себя и доказать свою невиновность, Семенович записала видеообращение, в котором заявила, что не является причиной разрыва отношений Дениса с его супругой. Она сказала, что союз Дениса и Марины был скорее формальным.
Сейчас пара ждет окончания развода и собирается официально узаконить свои отношения.
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Завидная невеста
Привлекательная внешность, неповторимая харизма, положение в обществе и самостоятельность — всем этим обладает завидная невеста Анна Семенович. Многие мужчины хотели бы быть рядом с ней. Но, несмотря на большое количество поклонников, бывшая участница группы «Блестящие» не спешит связывать себя узами брака.
Анна Семенович (Фото: соцсети)
Имидж звездной невесты певица создала сама и успешно поддерживает его на протяжении уже многих лет.
«Мужики вокруг меня всегда роем вились. Но главное для меня — чувство безопасности и самореализация. А материнство может и в шестьдесят прийти. Но сразу хочу сказать — с будущим мужем строго все будет, мы даже брачный контракт заключим», — рассказала Анна в одном из интервью.
Разговоры о детях все чаще стали появляться радом с именем Семенович. Артистка, несомненно, стремится стать матерью, но пока это не произошло, она предусмотрительно сохранила свои яйцеклетки.
Интрига с тайным ухажеромАнна Семенович (Фото: соцсети)
В своих социальных сетях Анна Семенович долго время намекала публике об обеспеченном и щедром кавалере, но имя не называла, ровно так же как и не показывала его лица. По словам Семенович, ее мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу, поэтому предпочитает находиться за кадром. Изданию thevoicemag.ru певица описала своего возлюбленного.
«Крупный, брутальный, статный – подстать мне. Мы очень гармонично смотримся вместе. Очень интересный внешне, привлекает женские взгляды. А еще он очень умный, с прекрасным чувством юмора — это меня в нем заводит особенно», — поделилась Анна.
Артистка периодически демонстрировала своего нового спутника частями. На одном изображении он находится спиной к камере и работает за компьютером, а на другом — видна его рука с часами. И пазл собрался...
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Принцем оказался на словах
Узнала личность тайного кавалера Анны Семенович никто иной как законная супруга этого самого кавалера. Им оказался немецкий бизнесмен Денис. Оказывается, у Семенович были веские основания скрывать своего спутника — он всё ещё состоит в браке.
«Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын? Из недвижимости у него только кредитный дом в Германии. Больше ничего. Подозреваю, что «богатый жених» живёт у Семенович и ездит на её машине», — цитирует жену нового бойфренда Семенович Марину Ш. издание life.ruМарина также сообщила, что её супруг не такой уж и щедрый, на семью он выделяет в месяц лишь 2 тысячи евро. В России у мужчины есть своё дело — он создаёт логистические центры и потом сдаёт их в аренду. Денис настоятельно просил жену не раздувать скандал.
«Мол, если я расскажу что-то прессе, он не будет давать нам с ребенком денег и отберет у меня сына. Или вообще закроет меня в психушку. Я была морально уничтожена, поскольку вообще не подозревала, что у него уже полтора года есть любовница. Он, оказывается, летал с ней отдыхать на Мальдивы, в Дубай… Нашим ребенком он толком не занимался. Это человек-абьюзер. Я жила в постоянном страхе, он меня периодически бил. Один раз избил так, что на пол-лица был синяк», — рассказала Марина в разговоре с «КП», который сама инициировала.
У Семенович свое мнение
Анна Семенович (Фото: соцсети)
В попытке защитить себя и доказать свою невиновность, Семенович записала видеообращение, в котором заявила, что не является причиной разрыва отношений Дениса с его супругой. Она сказала, что союз Дениса и Марины был скорее формальным.
«На момент знакомства нашего с Денисом, это было где-то чуть больше года назад, его с его бывшей женой связывали чисто юридические отношения, они уже не жили в браке. И так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводный процесс занимает очень много времени. Поэтому не надо рассказывать, что я встречаюсь с женатым мужчиной. Он, может быть, официально женат, по бумагам, пока еще, но очень давно уже не живет со своей супругой», — говорит Семенович.
Сейчас пара ждет окончания развода и собирается официально узаконить свои отношения.
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Елена Генералова