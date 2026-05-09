«Он был с разбитым сердцем»: коллега Джастина Бальдони высказался о конфликте с Блейк Лайвли
Несмотря на завершение судебного конфликта между Блейк Лайвли и Джастин Бальдони, последствия громкого скандала продолжают тяжело отражаться на режиссёре. Об этом сообщает Page Six.
О состоянии Бальдони рассказал его друг и коллега по фильму Всё закончится на нас — актёр Адам Мондшайн. По его словам, многомесячное общественное давление и обвинения стали для режиссёра серьёзным эмоциональным испытанием.
Мондшайн отметил, что Джастин Бальдони болезненно воспринимал происходящее и тяжело переживал масштабное внимание к ситуации. Он подчеркнул, что режиссёр искренне вкладывался в проект и хотел, чтобы фильм стал важным разговором о домашнем насилии и ответственности мужчин.
Напомним, конфликт вокруг картины вспыхнул в конце 2024 года, когда Блейк Лайвли обвинила Бальдони в неподобающем поведении, создании токсичной атмосферы на съёмках и попытках навредить её репутации. В ответ режиссёр подал встречный иск на 400 миллионов долларов против актрисы, её супруга Райан Рейнольдс и их PR-команды.
