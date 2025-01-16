Все три жены его предали, а дочь не общается, но берет деньги: как сейчас живёт Юрий Антонов

Певец Юрий Антонов (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)
Юрий Антонов в феврале этого года отмечает 80-летний юбилей. Хотя проблемы со здоровьем уже не позволяют ему выходить на сцену, его песни по-прежнему звучат в сердцах многих поколений поклонников.
Свой юбилей артист, скорее всего отметит вдали от семьи: несмотря на три брака, Антонов живет один и почти не общается с детьми. Однако одиночество его не тяготит: в загородном доме у него почти сто животных — кошки, собаки, птицы и даже белки, которых он спасает и заботится о них. «Радио 1» расскажет о жизни артиста и почему он не общается с собственной семьей.
Детство и юность Юрия Антонова
Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье Михаила Васильевича и Натальи Михайловны Антоновых. Его отец, офицер морской пехоты, участвовал в Великой Отечественной войне и после её окончания продолжил службу в военной администрации Берлина, а затем был переведён в Белоруссию.
В городе Молодечно Минской области Юрий окончил музыкальную школу и музыкальное училище, играя на аккордеоне. В студенческие годы он создал свой первый музыкальный коллектив.
С 14 лет Антонов руководил хором в железнодорожном депо. После окончания училища он преподавал в детской музыкальной школе в Минске, а также работал солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.
В ноябре 1964 года Юрий Антонов был призван в армию, служил во внутренних войсках МВД СССР. После демобилизации он вернулся в филармонию и стал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника», который выступал с народным артистом БССР Виктором Вуячичем.
Певец Юрий Антонов с родителями (фото: социальные сети)
Чуть не уехал в Америку
Юрий Антонов был женат трижды, и его первой супругой стала Анастасия. На момент их свадьбы Антонову не было и 25 лет.
Молодая семья жила скромно — то с родителями невесты, то в коммунальной квартире. Юрий тогда ещё не был суперзвездой, но активно двигался в этом направлении. Анастасия, работая в Ленконцерте, поддерживала мужа во всём: помогала организовывать концерты, а порой даже участвовала в создании песен.
Их отношения казались идеальными, и Юрий чувствовал себя любимым и счастливым. Однако в какой-то момент Анастасия начала мечтать о жизни в Америке.
Когда Анастасия решила уехать, Антонов помог ей покинуть страну, купив билет в один конец. Сначала он пообещал, что после того, как попрощается с родными, обязательно последует за ней, но в итоге не сдержал своё слово.
«Отец когда узнал, что я уже документы подготавливаю, чуть слезу не пустил. Горько ему от этой новости стало. Да и сам я патриот, всегда свою страну любил. Родная такая... Ну и отказался я от Америки», — рассказал музыкант.
В итоге брак разрушился: Анастасия выбрала Америку и уехала без оглядки, оставив Юрия. Он тяжело переживал расставание. Чтобы отвлечься, артист всё больше посвящал себя работе.
Певец Юрий Антонов (фото: социальные сети)
Вторая любовь музыканта
Когда Юрий Антонов встретил свою вторую жену Мирославу Бобанович, он сразу был очарован её красотой. По его воспоминаниям, она была «как ангел».
После нескольких встреч музыкант сделал ей предложение, и она с радостью согласилась. Свадьбу сыграли в Югославии, на родине невесты. Однако Мирослава не захотела переезжать в Москву. Антонов тоже не мог оставить свою карьеру и переехать в Югославию.
Некоторое время они поддерживали отношения на расстоянии: Юрий часто ездил к Мирославе, но затем возвращался в Москву. Он даже попытался жить с ней в Югославии, но спустя полгода понял, что не может жить на два дома. В итоге их брак распался.
Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти
Третья попытка жениться
Юрий Антонов в третий раз женился на женщине по имени Анна, однако и их союз потерпел неудачу.
Совместная жизнь супругов пришлась на трудные 90-е годы, когда в стране царили беспорядки и процветала преступность. В это время у пары родилась дочь Люда.
Анна не хотела, чтобы их ребёнок рос в такой атмосфере, и призывала Юрия переехать в другую страну. Антонов же всегда был твёрд в своём решении — он не уедет из России.
В итоге Анна уехала с дочкой в Париж, где они живут и по сей день.
Певец Юрий Антонов (фото: социальные сети)
Сложные отношения с детьми
Юрий Антонов всегда поддерживал свою дочь Людмилу финансово и продолжает это делать, несмотря на то, что они не общаются. Их отношения ограничиваются редкими телефонными звонками. Артист считает, что его бывшая жена настроила дочь против него, утверждая, что он «плохой» из-за того, что не поехал с ними в Париж и выбрал карьеру.
Кроме того, у артиста есть внебрачный сын Михаил, которому почти 30 лет. Он живёт в Москве, и с ним Юрий Михайлович общается чаще: Михаил навещает его и звонит. Однако и эти отношения не отличаются особой теплотой.
Несмотря на это, Юрий не страдает от одиночества, так как в его жизни много животных, которые стали ему верными друзьями. Музыкант не жалеет о прошлом и с улыбкой смотрит в будущее, утверждая, что, несмотря на возраст, продолжает испытывать интерес к женщинам, особенно к молодым красавицам.
«Не так страшен чёрт, как его рисуют. Главное – уметь находится в гармонии с самим собой, уметь радоваться жизни и смотреть на неё с долей позитива!», — сказал певец.
Певец Юрий Антонов (фото: социальные сети)
Читайте также:
Связь с Пугачёвой и тайные романы: с кем Игорь Николаев изменял Королёвой и как стал популярным
Пластическая операция и работа стриптизером: необычные факты о Прилучном, которые могут удивить даже преданных фанатов
Решает за мужа: благодаря кому Юра Борисов стал главным русским в Лос-Анджелесе и Каннах, секрет успеха артиста
Дайана Хусинова