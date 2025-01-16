Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Все три жены его предали, а дочь не общается, но берет деньги: как сейчас живёт Юрий Антонов

Все три жены его предали, а дочь не общается, но берет деньги: как сейчас живёт Юрий Антонов

Певец Юрий Антонов (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Певец Юрий Антонов (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Юрий Антонов в феврале этого года отмечает 80-летний юбилей. Хотя проблемы со здоровьем уже не позволяют ему выходить на сцену, его песни по-прежнему звучат в сердцах многих поколений поклонников.

Свой юбилей артист, скорее всего отметит вдали от семьи: несмотря на три брака, Антонов живет один и почти не общается с детьми. Однако одиночество его не тяготит: в загородном доме у него почти сто животных — кошки, собаки, птицы и даже белки, которых он спасает и заботится о них. «Радио 1» расскажет о жизни артиста и почему он не общается с собственной семьей.

Детство и юность Юрия Антонова




Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье Михаила Васильевича и Натальи Михайловны Антоновых. Его отец, офицер морской пехоты, участвовал в Великой Отечественной войне и после её окончания продолжил службу в военной администрации Берлина, а затем был переведён в Белоруссию.

В городе Молодечно Минской области Юрий окончил музыкальную школу и музыкальное училище, играя на аккордеоне. В студенческие годы он создал свой первый музыкальный коллектив.

С 14 лет Антонов руководил хором в железнодорожном депо. После окончания училища он преподавал в детской музыкальной школе в Минске, а также работал солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии.

В ноябре 1964 года Юрий Антонов был призван в армию, служил во внутренних войсках МВД СССР. После демобилизации он вернулся в филармонию и стал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника», который выступал с народным артистом БССР Виктором Вуячичем.

Певец Юрий Антонов с родителями (фото: социальные сети)

Чуть не уехал в Америку


Юрий Антонов был женат трижды, и его первой супругой стала Анастасия. На момент их свадьбы Антонову не было и 25 лет.

Молодая семья жила скромно — то с родителями невесты, то в коммунальной квартире. Юрий тогда ещё не был суперзвездой, но активно двигался в этом направлении. Анастасия, работая в Ленконцерте, поддерживала мужа во всём: помогала организовывать концерты, а порой даже участвовала в создании песен.

Их отношения казались идеальными, и Юрий чувствовал себя любимым и счастливым. Однако в какой-то момент Анастасия начала мечтать о жизни в Америке.

Когда Анастасия решила уехать, Антонов помог ей покинуть страну, купив билет в один конец. Сначала он пообещал, что после того, как попрощается с родными, обязательно последует за ней, но в итоге не сдержал своё слово.

«Отец когда узнал, что я уже документы подготавливаю, чуть слезу не пустил. Горько ему от этой новости стало. Да и сам я патриот, всегда свою страну любил. Родная такая... Ну и отказался я от Америки», — рассказал музыкант.

В итоге брак разрушился: Анастасия выбрала Америку и уехала без оглядки, оставив Юрия. Он тяжело переживал расставание. Чтобы отвлечься, артист всё больше посвящал себя работе.

Певец Юрий Антонов (фото: социальные сети)

Вторая любовь музыканта


Когда Юрий Антонов встретил свою вторую жену Мирославу Бобанович, он сразу был очарован её красотой. По его воспоминаниям, она была «как ангел».

После нескольких встреч музыкант сделал ей предложение, и она с радостью согласилась. Свадьбу сыграли в Югославии, на родине невесты. Однако Мирослава не захотела переезжать в Москву. Антонов тоже не мог оставить свою карьеру и переехать в Югославию.

Некоторое время они поддерживали отношения на расстоянии: Юрий часто ездил к Мирославе, но затем возвращался в Москву. Он даже попытался жить с ней в Югославии, но спустя полгода понял, что не может жить на два дома. В итоге их брак распался.

Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти
Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти

Третья попытка жениться


Юрий Антонов в третий раз женился на женщине по имени Анна, однако и их союз потерпел неудачу.

Совместная жизнь супругов пришлась на трудные 90-е годы, когда в стране царили беспорядки и процветала преступность. В это время у пары родилась дочь Люда.

Анна не хотела, чтобы их ребёнок рос в такой атмосфере, и призывала Юрия переехать в другую страну. Антонов же всегда был твёрд в своём решении — он не уедет из России.

В итоге Анна уехала с дочкой в Париж, где они живут и по сей день.

Певец Юрий Антонов (фото: социальные сети)

Сложные отношения с детьми


Юрий Антонов всегда поддерживал свою дочь Людмилу финансово и продолжает это делать, несмотря на то, что они не общаются. Их отношения ограничиваются редкими телефонными звонками. Артист считает, что его бывшая жена настроила дочь против него, утверждая, что он «плохой» из-за того, что не поехал с ними в Париж и выбрал карьеру.

Кроме того, у артиста есть внебрачный сын Михаил, которому почти 30 лет. Он живёт в Москве, и с ним Юрий Михайлович общается чаще: Михаил навещает его и звонит. Однако и эти отношения не отличаются особой теплотой.

Несмотря на это, Юрий не страдает от одиночества, так как в его жизни много животных, которые стали ему верными друзьями. Музыкант не жалеет о прошлом и с улыбкой смотрит в будущее, утверждая, что, несмотря на возраст, продолжает испытывать интерес к женщинам, особенно к молодым красавицам.

«Не так страшен чёрт, как его рисуют. Главное – уметь находится в гармонии с самим собой, уметь радоваться жизни и смотреть на неё с долей позитива!», — сказал певец.

Певец Юрий Антонов (фото: социальные сети)

Читайте также:

Связь с Пугачёвой и тайные романы: с кем Игорь Николаев изменял Королёвой и как стал популярным

Пластическая операция и работа стриптизером: необычные факты о Прилучном, которые могут удивить даже преданных фанатов

Решает за мужа: благодаря кому Юра Борисов стал главным русским в Лос-Анджелесе и Каннах, секрет успеха артиста
#семья
#певец
#юбилей
#семьи
#брак
#музыкант
#отношения
#артист
«Теперь эта малышка моя»: Ольга Бузова сделала себе несколько дорогих новогодних подарков
16 января 2025, 17:55

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Певица Ольга Бузова сделала себе дорогой подарок на Новый год, сообщила она в своем личном блоге.
Звезда осознала, что не подарила себе ничего на праздник и оперативно исправила ситуацию.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Сначала она выбрала коричневую брендовую сумочку.

«Теперь эта малышка моя», — рассказала о покупке Ольга Бузова.

Спонтанный шопинг телеведущей на этом не закончился. Она купила еще одну сумочку — со стразами. В дополнение к ней Ольга Бузова купила дизайнерские каблуки.

«Ну и к новой сумочке туфельки, конечно», — поделилась звезда.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Недавно Бузова исполнила еще одну свою мечту. Артистка призналась, что плакала от счастья три раза на концерте любимой группы Coldplay.

«Музыка — это то, что нас всех объединяет и вдохновляет. Я вышла такая заряженная», — отметила телеведущая.

Ольга Бузова поделилась, что после посещения концерта не могла уснуть и призвала поклонников исполнять свои мечты.

Читайте также:

Ольга Бузова и загадочный «лев»: Поклонники певицы раскрыли личность ее нового возлюбленного, который сильно напоминает ее бывшего

«Мой лев»: кем оказался таинственный кавалер Ольги Бузовой, что ее связывало с Майами и от кого она собралась рожать

«Мы счастливы, что вы узнали»: кто станет отцом ребенка Ольги Бузовой и что рассказала ее мать
#праздник
#подарки
#подарок
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Связь с Пугачёвой и тайные романы: с кем Игорь Николаев изменял Королёвой и как стал популярным
16 января 2025, 16:30

Игорь Николаев (Фото: РИА/Екатерина Чеснокова)

Композитор, музыкант и певец Игорь Николаев известен не только среди поклонников зрелого возраста, но и среди молодых людей. Стоит только вспомнить совместный клип, в котором снялся сам Николаев, Александр Гудков, Иван Ургант и Feduk. Видео тогда набрало много просмотров в Интернете. О том, как композитор обрёл популярность, о его романах, а также о том, как он едва не умер в 2023 году, читайте в материале «Радио 1».


Детство и юность композитора


Игорь Николаев родился на острове Сахалин 17 января 1960 года в семье капитана дальнего плавания, поэт-мариниста Юрия Николаева и бухгалтера Светланы Николаевой.
«Мы жили хорошо. Отец, уходящий в рейс, привозил из Токио модные вещи, жевательную резинку, редкие в Советском Союзе товары», — вспоминал в своё время Николаев.
В детстве и подростковом возрасте Игорь занимался спортом, любил книги и музыку. Мама, заметив таланты ребёнка, решила отдать его в местную музыкальную школу, где Николаев стал учиться играть на скрипке. После этого он освоил гитару и пианино. Уже в 15 лет артист начал выступать в ресторане. Свой первый гонорар он потратил на домашний телевизор «Радуга», который в то время считался дефицитным товаром.

После школы Игорь поступил на второй курс музыкального училища при Московской консерватории Чайковского, попал он туда благодаря протекции композитора Игоря Якушенко (ему молодой Николаев показал свои сочинения для фортепиано).

После консерватории молодой человек начал учиться в Московском институте культуры, который окончил в 1980-м году и получил диплом как специалист эстрадного отделения.


«Вытянул счастливый билет»



В то время молодого артиста заметила Алла Пугачёва — она пригласила его работать клавишником в вокально-инструментальном ансамбле «Рецитал», который тогда гастролировал с ней. Николаев стал писать не только песни, но и аранжировку.
«Я почувствовал, что вытянул счастливый билет. На следующий день меня прослушали и приняли», — делился своими воспоминаниями музыкант.
Такие композиции, как «Айсберг» и «Расскажите, птицы», прославили Николаева. Он стал неплохо зарабатывать и гастролировать. Но в 24 года Игоря призвали в армию.

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)


Нетленные хиты



После возвращения Николаев участвует в музыкальном фестивале «Песня года — 1985». Именно тогда прозвучали хиты «Паромщик» в исполнении Пугачёвой и «Комарово», которую спел Игорь Скляр.
«"Расскажите, птицы", «Паромщик». Даже эта «Дура-балалайка» и то спасла меня в период огромной депрессии. Песня «Балет» заставляла улетать в какие-то выси, а я была страшненькая, толстенькая, закомплексованная, несмотря на то что приходилось улыбаться и изображать радость. Что он творил со мной! Я считаю, что он — мой песенный биограф. Он очень тонко чувствует женскую душу», — откровенничала Пугачёва.
Успех подтолкнул его к тому, чтобы выйти из тени звёзд и начать заниматься сольной карьерой. В 1986 году Николаев исполняет песню «Мельница», позже она войдёт в одноимённый альбом. Два года спустя выходит «Королевство кривых зеркал», а затем и «Мисс Разлука».
«После участия в «Утренней почте», которую показали по телевидению, я на следующий день вышел на остановку и понял: люди смотрят на меня как-то иначе», — вспоминал Николаев.


Гастроли и другие музыкальные успехи



Вскоре Игоря Николаева и Аллу Пугачёву пригласили выступить в Японии, где у них был небывалый успех. В 1988 году Николаев впервые исполнил «Королевство кривых зеркал» на «Песне года» и получил заветный диплом.

Работая с разными артистами, он в конце 1989 года случайно знакомится с молодой певицей Наташей Королевой. Опытный артист взял её под своё крыло. Они создали дуэт и записали знаменитые песни «Дельфин и русалка», «Такси» и многие другие. А затем у Королёвой появился собственный репертуар, она начала сольную карьеру.

Нельзя не упомянуть и о творческом союзе Игоря Николаева с Ириной Аллегровой. Она настолько прониклась работой с молодым композитором, что в 1992 году запустила программу «Не улетай, любовь», созданную на основе его песен.

Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова
Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова

В 1990-х Николаев уже был большой фигурой в российском шоу-бизнесе, его звали в самые разные проекты. Например, он снялся во всех частях музыкального фильма «Старые песни о главном», которые выходили с 1996 по 2001 год.

В 1998 году он выпустил альбом «Игорь Николаев — 98», где его песни исполнили такие знаменитости, как Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Владимир Винокур.

В конце 90-х Николаев также зажёг ещё одну звезду — певицу Диану Гурцкую, для которой записал несколько ярких хитов.
«В числе иностранных звёзд поп-музыки, исполняющих песни, заказанные или приобретённые у российского композитора, — сёстры Роуз и Синди Лопер из США, шведская вокалистка Лиза Нильссон, японская певица Токико Като и другие», — цитируют слова критиков издание «78.ru».
В начале 2000-х Николаев выпустил новые альбомы, которые стали платиновыми — это «Разбитая чашка любви» и «Пять причин».

В 2010-х артист продолжает выступать, записывать песни. Например, в 2014 композиция «Олимпийский вальс», написанная с Игорем Крутым, стал гимном закрытия на Олимпиаде в Сочи. Также он выпустил альбом «Линия жизни».

В 2021 году на своё 60-летие артист провёл концерт в «Крокус Сити Холле».


Личная жизнь Игоря Николаева


Школьная любовь

Первой избранницей композитора стала его одноклассница Елена Кудряшова Они поженились в 1978 году. В 18 лет Николаев стал отцом.
«Я же в 18 лет стал папашей, нужно было обеспечивать семью, поэтому я много играл в ресторанах, чтобы жена и дочь жили комфортно», — вспоминал артист.
Он перевёз семью в Москву и стал добиваться популярности в столице. Многие тогда говорили, что Николаев активно заводил романы со звёздами шоу-бизнеса. Сам он не особенно комментирует эту тему.

Николаев развёлся с первой женой, когда дочери Юлии было 13 лет. Елена уехала в Америку, а наследница осталась жить с музыкантом.

Сейчас Юлия живёт в Америке, где она училась в музыкальном училище, а затем окончила колледж искусств и эстрады в Майами. Девушка пыталась заниматься вокалом, но в итоге ушла в бизнес.

«Дельфин и русалка»

Одной из причин расставания с первой женой стала певица Наташа Королёва. Николаеву предложили продюсировать подававшую надежды девушку.

Игорь Николаев и Наташа Королёва (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Уже в начале 1990-х появилась информация, что Королёва не просто продюсерский проект Николаева, но и его возлюбленная. После записи совместных песен и выступлений они не скрывали свои отношения, а в 1992-м поженились в московском загсе.
«Для меня, кстати, до сих пор загадка, почему нас с Игорем расписали дома, и не было ни фаты, ни белого платья, ни лимузина. Он мне сказал тогда: «Не хочу, чтобы было как у всех!». Но в 18 лет для меня было важно, чтобы было как у всех», — призналась Королёва.
Почти 10 лет они прожили в браке. Артисты вместе гастролировали, записывали песни и снимались в клипах. Королёва говорит, что первые годы с Игорем были прекрасными, но к концу 1990-х их отношения начали давать трещину — начался разлад не только личный, но и творческий. Причиной тому была женщина.

Разлучница — Анжела Кулаковская?

Яркая брюнетка пришла работать в команду Игоря Николаева в конце 1990-х годов. Она сразу же взяла на себя организацию концертов, съёмок, гастролей.

Во время совместной работы между Анжелой и Николаевым появилась искра. Королёва и раньше подозревала, что у мужа были внебрачные связи, но считала, что он сможет сам разобраться. Но роман с Кулаковской был последней каплей, хотя Николаев и отрицал его наличие.
«Слухи на то и называются слухами, что никогда не соответствуют действительности. Правильно, мы везде — на тусовках, в поездках — с Анжелой вместе, поскольку она является моим директором», — пытался оправдаться композитор.
В 2001 году Королёва подала на развод, причём, сам Николаев просил прощения и не хотел расставания. Но всё же брак был расторгнут. К слову, отношения с Анжелой в итоге не сложились, хотя они и прожили несколько лет в гражданском браке.
«Причина обвинений в том, что она [Королёва] до сих пор боится признаться самой себе и прессе, что муж её просто оставил», — говорила Кулаковская много лет спустя.
Долгие годы после разрыва Королёва и Николаев не общались и весьма нелестно говорили друг о друге в интервью. Однако, спустя время бывшим супругам удалось наладить отношения, в середине 2010-х певица даже посещала юбилейные концерты Николаева.

Обрёл счастливую семью

Свою третью супругу Юлию Проскурякову Игорь Николаев встретил на творческом вечере. Поклонники сразу же отметили, что девушка очень похожа на Наташу Королёву.
Юлия работала нотариусом, но вечером решила сходить на концерт Николаева и после шоу пробралась с подругой за кулисы, чтобы продемонстрировать артисту свои вокальные данные. Игорь оценил их и попросил не только диск с записью, но и номер телефона. Так началось общение, после которого Проскурякова переехала в Москву, а музыкант снял для неё квартиру.
«Шла притирка характеров, мы много ссорились. Ругались серьёзно, мне казалось — будущего у нас нет. Но после крупной ссоры и романтической поездки на океан он сказал, что хочет быть рядом постоянно. У Игоря был ключ от моей съёмной квартиры. А позже он предложил стать его женой», — делилась воспоминаниями Проскурякова с пользователями Интернета.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отношения были бурными. Оба проявляли характер, но затем они смогли построить гармоничные отношения. В 2010 году влюблённые отправились в загс.

Через пять лет брака у пары родилась дочка Вероника. Её появление на свет было долгожданным и желанным, но малышка родилась недоношенной — первые месяцы родители сильно переживали и делали всё возможное для её здоровья. В итоге всё обошлось, и сейчас Вероника делает первые успехи в музыке.
«Дочь подходит к роялю, что-то подбирает пальчиком своим, поёт. Мне самому её учить бесполезно, я мягкий, ухожу от каких-то конфликтных ситуаций, и дочке всё всегда будет можно. Нет, тут нужны авторитеты, именно школьные учителя. Поэтому Ника уже потихоньку занимается с педагогом, а в шесть лет мы её отдадим на подготовительное отделение музыкальной школы. Только нужно найти хорошего преподавателя, чтобы он про четыре четверти, восьмушки, диезы и бемоли рассказывал интересно», — поделился артист.

Состояние здоровья Игоря Николаева



Николаев не скрывал, что в юности злоупотреблял алкоголем. Даже сейчас он любит выпить бокал красного вина, но в последнее время делает это всё реже.

В 2020 году у него диагностировали коронавирус, который пошатнул здоровье музыканта. Артисту пришлось лечь в больницу и пройти курс лечения. Была очаговая пневмония, но врачи смоги быстро купировать болезнь, уже через две недели Николаев был дома.


В январе 2023 года появилось сообщение о том, что Николаева отвезли в клинику с подозрением на инфаркт, хотя сам он сказал, что это плановое обследование.
Полгода спустя артист вновь оказался в клинике — певца положили в реанимацию из-за обширного инфаркта.Сам Николаев не склонен драматизировать и всегда говорит, что с ним всё в порядке.
— Дорогие подписчики! Я благодарю каждого из вас, моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших мне слова поддержки! Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала! Благодарю прекрасный профессиональный коллектив НМИЦК им. Е. И. Чазова и лично великого хирурга Р. С. Акчурина за блестящую работу и сердечное отношение! Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь», — заверил всех певец.
Два месяца ему понадобилось для того, чтобы оправиться после болезни, и только в декабре музыкант появился перед публикой, приняв участие в съёмках программы «Сегодня вечером», которая посвящена 75-летию со дня рождения ведущего Юрия Николаева.

Читайте также:

«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом

Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко

Зависимость, голые мужчины и секс за деньги: скандальные факты о бывшем участнике группы Hi-Fi Мите Фомине
#врачи
#деньги
#певец
#концерт
#здоровье
#болезнь
#жизнь
#алла пугачёва
#развод
#композитор
#брак
#инфаркт
#музыкант
#поэт
#таланты
#отношения
#интервью
#болезни
#песня
#артист
#сахалин
#николаев
#киркоров
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти
16 января 2025, 16:21

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Людмила Поргина — актриса театра и кино, долгое время служившая в московском театре «Ленком». Однако широкой аудитории она более известна как вдова Николая Караченцова. После его смерти Людмила Андреевна кардинально изменила свою жизнь: она покинула театр и переехала в солнечный Дубай. Как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».

Знакомство с Николаем Караченцевым


Людмила Поргина познакомилась с Николаем Караченцевым в «Ленкоме». Она была безумно влюблена в талантливого актёра, но, как ей казалось, он не обращал на неё внимания.

Их первое свидание произошло во время гастролей в Ленинграде. Поняв, что скрывать свои чувства невозможно, Людмила решила проявить инициативу. Когда гости начали покидать комнату, она подошла к Николаю, взяла его за руку и попросила остаться. Оставшись наедине, она призналась ему в своих чувствах, что положило начало их истории любви.

Однажды Николай решился задать важный вопрос: готова ли Людмила оставить своего мужа, если он сделает ей предложение. Не раздумывая, она ответила «да».
Людмила Поргина и Николай Караченцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал с мужем и развод


Когда Людмила сообщила своему мужу о желании развестись, он впал в ярость. Супруг кричал, что знает о её тайных встречах, и угрожал: «Я его убью!». Тем не менее, развод прошёл быстро и без особых трудностей. Однако Людмила и Николай официально узаконили свои отношения только спустя два года.

Измены Караченцова


Ещё при жизни Николая балерина Елена Дмитриева утверждала, что у них была связь, продолжавшаяся 23 года. Однако позже танцовщица извинилась перед вдовой за свои слова.

В декабре 2018 года художница Екатерина Подколзина рассказала, что в середине 90-х у неё была интрижка с Караченцовым во время работы над его портретом, но многие не поверили её заявлениям, особенно на фоне похорон. Уже после ухода из жизни актера звезда «Убойной силы» Наталья Лапина также заявила, что была любовницей Николая Петровича, но её показания не подтвердились на полиграфе.


Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова
Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова

Страшное ДТП и смерть Караченцова


2005 год стал решающим в жизни Людмилы Поргиной. После трагической новости о смерти её матери Николай Караченцов, спеша к жене, попал в серьёзную аварию.

Николай выжил, но врачи не давали больших надежд на восстановление. Проведя месяц в коме, он так и не смог вернуться к прежней жизни. Людмила приняла решение оставить карьеру и полностью посвятить себя уходу за ним. Несмотря на её старания, Николай больше не мог выйти на сцену, и даже простое общение стало для него настоящим испытанием.

В 2017 году фамилия Поргиной вновь оказалась в новостях, но на этот раз в криминальном контексте. Людмила попала в ДТП, находясь за рулём. В её крови был найден этанол, что привело к обвинению. Несмотря на свою принципиальную позицию о том, что никогда не садится за руль в нетрезвом виде, Людмила не стала оспаривать решение правоохранительных органов.

Для неё в тот момент было важнее другое: срочная поездка в Германию для лечения Николая. Время шло, и в 2018 году жизнь нанесла ей новый удар — Николай Караченцов скончался.
Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Жизнь после потери мужа


После ухода Николая Караченцова из жизни Людмила Поргина продолжила активно участвовать в телевизионных проектах, включая ток-шоу и различные программы. Она открыто говорит о своём желании сохранить молодость, обращаясь к услугам пластических хирургов и экспериментируя с внешностью. Яркий макияж и постоянные изменения образа стали её отличительной чертой, а в медиа её прозвали «весёлой вдовой».

Завершив свою театральную карьеру, Людмила переехала в Дубай и начала новую главу своей жизни. В одном из интервью она поделилась, что у неё появился новый партнёр, но при этом испытывает чувство вины перед покойным мужем за то, что решилась на новые отношения.
По слухам, новый избранник гораздо моложе актрисы.

Читайте также:

Пластическая операция и работа стриптизером: необычные факты о Прилучном, которые могут удивить даже преданных фанатов

Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко

Зависимость, голые мужчины и секс за деньги: скандальные факты о бывшем участнике группы Hi-Fi Мите Фомине
#скандал
#развод
#шоу
#отношения
#интервью
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инсценировал смерть из-за ненависти к русским? Куда исчез ведущий шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров
16 января 2025, 15:50

Журналист Дмитрий Комаров (фото: социальные сети)

Долгое время судьба известного телеведущего программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова оставалась загадкой для российских зрителей. Популярный автор и ведущий, который когда-то завоевал любовь миллионов, внезапно исчез с экранов, а вокруг его имени начали ходить самые невероятные слухи. Куда исчез ​Комаров и как он живёт сейчас ​расскажет «Радио 1».

Погиб на СВО


Одни утверждали, что Комаров, известный своими опасными путешествиями, стал жертвой каннибалов в Африке. Другие уверяли, что уроженец Украины превратил своё шоу в проект, поддерживающий ВСУ.

Ситуацию прояснил шоумен Анатолий Анатолич, близкий друг Комарова. В одной из публикаций в социальных сетях он неожиданно раскрыл, что телеведущий вовсе не погиб и не прекратил свою деятельность. По его словам, Дмитрий Комаров сознательно отошёл от российской аудитории, направив все усилия на проекты, которые теперь ориентированы исключительно на украинского зрителя.

«С моим хорошим другом, с которым мы очень редко видимся. Люблю Диму, дружить с ним сложно, потому что он трудоголик-интроверт, но кто сказал, что по-настоящему успешные люди могут быть другими. Сейчас он тоже много работает, но у него все нормально», — написал он.

Уже два года о телеведущем Дмитрии Комарове на русском языке практически ничего не слышно. Зрители продолжают задаваться вопросом, что случилось с автором популярной программы «Мир наизнанку» после начала СВО.

В Сети появляются отрывочные сведения о том, что Комаров отправился на фронт и даже побывал на передовой. Одновременно распространялись слухи о его гибели. Сообщается, что телеведущий якобы погиб в ходе боевых действий.

Журналист Дмитрий Комаров (фото: социальные сети)

Чуть не умер во время путешествий


Программа «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова впервые вышла в эфир 11 лет назад. Ради создания эффектных кадров и захватывающих сюжетов он был готов рисковать жизнью.

Однако с началом специальной военной операции на Украине жизнь Дмитрия Комарова изменилась. Телеведущий встал на сторону ВСУ, отказавшись от прежнего имиджа исследователя и создателя мирных программ о путешествиях. Его социальные сети заполнились призывами поддерживать украинских боевиков и критикой российских военных.

«Я уверен, уже сейчас многие чувствуют последствия. Вам придется разгребать то, что устроило правительство. От вас отвернулся весь мир и вы становитесь изгоями. Каждый будет отвечать по делам его, вот увидите, вот увидите», — написал Комаров.

Вскоре после этого заявления телеведущий пропал из поля зрения. Исчезновение Комарова породило волну слухов о его судьбе. Некоторые были уверены, что он погиб, другие полагали, что пропажа ведущего была связана с пагубными привычками.

Журналист Дмитрий Комаров (фото: социальные сети)

Слухи о гибели Дмитрия, вероятно, возникли из-за его опасных путешествий, которые многократно подвергали его жизни риску. Один из таких инцидентов произошёл в 2016 году, когда самолёт, на котором журналист с оператором должны были лететь в Непал, разбился. Однако они в последний момент поменяли билеты и не попали на злополучный рейс, что позднее стало основой для заголовков, в которых утверждалось, что ведущий «чуть не погиб в одном из путешествий».

Другой опасный случай случился в Папуа-Новой Гвинее, где Комаров искал племя людоедов, ранее подозреваемое в убийстве правнука миллиардера Майкла Рокфеллера. Во время съемок переводчик племени, недовольный гонораром, угрожал ведущему луком и стрелами. Конфликт удалось уладить с помощью местного гида.

Чужие в России: из-за чего отвернулись от Брыльской и Ахеджаковой, и почему «Иронию судьбы» ждал провал
Чужие в России: из-за чего отвернулись от Брыльской и Ахеджаковой, и почему «Иронию судьбы» ждал провал

Личная жизнь Дмитрия Комарова


В последнее время в социальных сетях активно обсуждают возможный развод Дмитрия Комарова. Причиной разлада между супругами называют трудности в личной жизни и карьерные проблемы телеведущего.

Комаров, женатый на «Мисс Украина» 2016 года, давно не публиковал совместных фотографий с женой. Последний снимок с возлюбленной размещён в 2021 году. Эти факты породили слухи о возможном расставании пары.

Журналист Дмитрий Комаров с женой (фото: социальные сети)

Карьера журналиста


Дмитрий Комаров всегда мечтал стать журналистом. Уже в 12 лет он опубликовал свою статью в школьной газете.

После окончания школы он продолжил развивать свой творческий путь в одном из крупнейших российских еженедельных изданий, где начал работать над различными проектами.

Со временем Комаров перешел на телевидение. На собственные средства он создал программу «Мир наизнанку», которая с первых выпусков привлекла внимание зрителей. Вся съемочная команда состояла лишь из самого Комарова и оператора.

Для создания захватывающих сюжетов телеведущий не боялся рисковать своей жизнью и был готов на самые экстремальные поступки. Он залезал в пасть тигру, прыгал с тарзанки без страховки и общался с племенем людоедов, стремясь показать зрителям самые яркие и опасные моменты путешествий.

Читайте также:

«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом

«Промыли мозги»: почему сына Маршала не взяли на СВО и в чем родная дочь винит отца после отъезда в США

Максим Галкин* забрал детей, оставив Пугачёву одну: раскол в семье и новые слухи о разводе звездной пары
#журналист
#телевидение
#развод
#программа
#карьера
#исчезновение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
От былого величия остались лишь крохи: как русофобские высказывания Меладзе влияют на судьбу дочери
16 января 2025, 15:34

Валеий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Москва действительно умеет удивлять роскошью, особенно на Остоженке, где каждый квадратный метр пронизан атмосферой элитной жизни, а рестораны стараются превратиться в настоящие храмы гастрономического искусства. Однако не всем удается удержаться на плаву в этом конкурентном море.
Семейство Меладзе столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Бизнес дочери Валерия Меладзе потерпел крах, а отмена выступлений и общественное давление заставляют артистов искать альтернативные способы заработка, такие как корпоративы на нейтральной территории.

Брат артиста Константин Меладзе принял решение продать свою недвижимость в столице, стремясь минимизировать убытки. Общественная критика также негативно сказывается на их репутации, что может повлиять на будущие проекты семьи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Надежд на реабилитацию нет

Несколько лет назад Софья Меладзе, дочь артиста, открыла в столице ресторан средиземноморской кухни под названием Omela. С амбициозными планами заведение должно было стать излюбленным местом для богатых клиентов из светского общества. Однако, несмотря на первоначальный успех, ресторан столкнулся с серьезными трудностями.

Omela открыл свои двери до пандемии коронавируса, но уже через полгода после старта у Софьи начались проблемы. Первый шеф-повар не смог удовлетворить требования взыскательной аудитории, которая ожидала блюд «как в Париже, но по более низким ценам». Поиск нового шефа занял несколько месяцев, но и второй повар не смог спасти ситуацию, добавив в меню экзотические блюда с щучьей икрой и олениной, что не вызвало интереса у клиентов.

Третья попытка привлечь специалиста из-за границы также оказалась неудачной: итальянец, который пришел на помощь, вскоре покинул ресторан, так и не успев проявить себя. К середине 2023 года стало очевидно, что Omela тонет, несмотря на элитные интерьеры и дорогую барную карту. В отчаянной попытке спасти бизнес к дочери пришел ее отец, однако его поддержка не принесла желаемых результатов.

Спустя почти три года после открытия, Софья была вынуждена признать поражение: надежды на восстановление ресторана иссякли. По информации нескольких Telegram-каналов, 1 января стало официальной датой закрытия Omela.

«Заведение проработало почти два года, сменив трех шефов, но ни один месяц не завершился в ноль. Телефоны и соцсети молчат», — поделился очевидец в одном из профильных каналов.

Фото: iStock/Evgeny Tkachev

Убежище за границей

В 2022 году Валерий Меладзе покинул страну, присоединившись к ряду знаменитостей, которые искали убежище за границей. Многие из них ссылались на начало специальной военной операции, но артист сам оказался в центре скандала из-за своей необдуманной реплики.

Во время выступления в Дубае он случайно произнес нацистский лозунг, что привело к общественному осуждению и попыткам оправдаться на протяжении нескольких месяцев. Вскоре после этого он вновь выступил в России, но, не дождавшись успеха, снова уехал под защиту своего влиятельного брата, композитора Константина Меладзе.

В отличие от мужа, Альбина Джанабаева продолжала периодически возвращаться в Москву, стараясь сохранить свою карьеру. Она активно искала заказы на корпоративы и организовывала концерты, даже снижая гонорары, чтобы поддержать семью на плаву.

Тем временем Валерий продолжал выступать для российской публики только на нейтральных площадках — в Дубае или Турции. Это могло быть связано с его опасениями вновь оказаться под огнем критики или желанием избегать лишнего внимания соотечественников.

Однако вскоре после младшего Меладзе «доступа к сцене» лишился и старший брат: Константин был изгнан со сцены и вынужден был распрощаться с недвижимостью в Москве, осознавая, что возвращение в страну для него закрыто.

В этот непростой период Альбина Джанабаева взяла на себя ответственность за благосостояние семьи, но и её карьера столкнулась с серьезными трудностями. После скандала с мужем её также «отменили» в Европе и других странах, что лишило её возможности зарабатывать.

Пластическая операция и работа стриптизером: необычные факты о Прилучном, которые могут удивить даже преданных фанатов
Пластическая операция и работа стриптизером: необычные факты о Прилучном, которые могут удивить даже преданных фанатов

Меладзе нашел свою нишу

В конце осени 2024 года Валерий Меладзе вновь оказался на сцене, но теперь это были закрытые корпоративы в России, организованные некими «денежными кошельками». После скандала в Дубае, который слегка подмочил его репутацию, артисту больше не светят большие концерты и съемки на федеральном телевидении.

Судя по всему, Меладзе нашел свою нишу, подрабатывая на частных вечеринках. Несмотря на то что его имя когда-то ассоциировалось с грандиозными шоу и миллионами гонораров, сейчас он вынужден довольствоваться гораздо меньшими суммами. Продюсер Евгений Морозов недавно утверждал, что у братьев Меладзе есть все необходимое для жизни, но реальность показывает другую картину: от былого величия остались лишь крохи.

По информации продюсера, в год у Меладзе примерно 15 таких выступлений, которые обеспечивают ему уровень жизни, позволяющий не тужить. В условиях текущей экономической ситуации гонорары за его выступления все еще впечатляют: 100 тысяч долларов кажутся космической суммой. Для многих артистов это вполне приличные деньги, позволяющие комфортно существовать. Как отмечает Морозов, звезды уровня Меладзе без труда могут проводить три-четыре мероприятия в месяц.

Однако полученный урок, похоже, Меладзе усвоил хорошо. Он избегает выездов в зону СВО и не делает новых громких заявлений. Интересно, что о гуманитарной помощи российским бойцам от него так и не поступало никаких новостей.

Читайте также:

Решает за мужа: благодаря кому Юра Борисов стал главным русским в Лос-Анджелесе и Каннах, секрет успеха артиста

Прежние обиды? Почему Ярослав Бойко не пришёл на похороны Добровольской, которая родила ему сына

«Она прислала мне фото»: Анна Седокова рассказала сестре Яниса о его долге в 1 млн рублей и пыталась получить доступ к счетам
#статьи
#деньги
#артист
#карьера
#продюсер
#сво
#ресторан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пластическая операция и работа стриптизером: необычные факты о Прилучном, которые могут удивить даже преданных фанатов
16 января 2025, 15:32

Павел Прилучный (Фото РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Смуглый, сероглазый и брутальный красавец, который завоевал сердца телезрительниц по всей стране. Он уже не первый год является одним из самых востребованных актеров в России.
В материале «Радио 1» вы найдете интересную подборку любопытных фактов о Павле, которые могут быть неизвестны многим его поклонникам.

Бокс и балет

В юности Павел занимался боксом по настоянию своего отца, который сам был боксером. Однако это не единственное его увлечение: по требованию матери-хореографа он также пробовал себя в балете. Так родители пытались оградить сына от дурного влияния улиц родного Бердска в бурные 1990-е.

Фото: iStock/FOTOKITA

Десять сотрясений мозга

Несмотря на успехи в боксе — в четырнадцать лет Павел стал кандидатом в мастера спорта — он получил десять сотрясений мозга, что заставило его задуматься о будущем. Актерская карьера стала альтернативой, которая привела его к успеху.

Трудные времена

Перед тем как стать звездой, Павлу приходилось нелегко. Он работал на автомойке, торговал вещами на рынке, трудился грузчиком и даже успел поработать стриптизером в Новосибирске, будучи еще несовершеннолетним.

Старт карьеры

Свою актерскую карьеру Павел начал с рекламы жевательной резинки Juicy Fruit в 2007 году. Этот первый шаг стал началом его восхождения на вершину киноиндустрии.

«Груда костей»: почему на самом деле Павел Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян
«Груда костей»: почему на самом деле Павел Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян

Фамилия как дань памяти

В начале карьеры Павел использовал обе фамилии — матери и отца. Он не мог забыть своего папу, который ушел из жизни, когда сыну было всего тринадцать. В титрах первых фильмов он иногда фигурировал как Дэль-Прилучный.

Роман с голливудской звездой

В 2006 году у молодого актера был головокружительный роман с Никки Рид, известной по «Сумеркам». Их отношения закончились, когда Павел не смог оплатить свадьбу в Лас-Вегасе, о которой мечтала Никки.

Семейные ценности

Павел был женат дважды: первая жена — латышская актриса Агата Муцениеце, а вторая — армянка Зепюр Брутян. У него трое детей: сын Тимофей и дочь Мия от Агаты, а также маленький сынишка Микаэль от Зепюр.

Татуировки как самовыражение

Актер обожает татуировки — на его теле их целых семь. Одной из самых примечательных является штрих-код с буквами DOC на шее, символизирующий его роль в молодежном боевике «На игре».

«Армянский вариант»: зачем жена Прилучного Брутян подала на алименты и какой «сюрприз» ждет Агату Муцениеце
«Армянский вариант»: зачем жена Прилучного Брутян подала на алименты и какой «сюрприз» ждет Агату Муцениеце

Пластическая операция

Павел не скрывает, что однажды прибегал к помощи пластического хирурга для исправления врожденной лопоухости.

Принципы и увлечения

Прилучный активно участвует в съемках трюков и обучается управлению различной техникой, включая самолет. Однако он принципиально отказывается выступать на корпоративах за деньги и предпочитает проводить время с семьей в своем уютном доме в Подмосковье.

Читайте также:

«Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой

«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО

Адвокат объяснил, в каком случае суд оставит сына Муцениеце с Прилучным
#статьи
#актёр
#отношения
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, правда ли она разводится с мужем из-за его измены
16 января 2025, 14:54

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук вернулась в соцсети после небольшого перерыва и ответила на вопросы подписчиков об измене мужа и разводе с ним.
Ирина призналась, что переживала непростой период в отношениях с мужем. После этого заявления по Сети сразу же распространились слухи об измене её супруга Арая Чобаняна и разводе пары. Подписчики решились напрямую спросить знаменитость, соответствует ли это действительности.

Ирина призвала поклонников не верить таким сведениям, которые специально вбрасываются в медийное пространство для привлечения внимания. Она отметила, что никогда не говорила об этом, поэтому никто об этом знать не может.

Блогер подчеркнула, что слухи об измене и разводе – ложь. А различные паблики уже на протяжении двух лет «стабильно» разводят их, каждый раз по разным причинам.

Читайте также:

«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом

Зависимость, голые мужчины и секс за деньги: скандальные факты о бывшем участнике группы Hi-Fi Мите Фомине

Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы
#блогер
#развод
#измена
#фейки
#шоу-бизнес
#звёзды
#любовь
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мне не за что просить прощения»: покинувшая Россию Мария Машкова высказалась об отношениях с отцом
16 января 2025, 14:34

Мария Машкова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Владимир Машков в 2022 году попросил дочь Марию покинуть США и вернуться в Россию. Однако она отказалась, заявив, что её дом теперь в другой стране.
После этого заявления отношения между отцом и дочерью сошли на нет. Сейчас Мария с мужем и дочерьми проживает в Лос-Анджелесе, а Владимир Машков – в Москве.

В Сети Марию Машкову активно критикуют, пишут ей гневные комментарии. Пользователи недоумевают, как она посмела предать отца, потом просить прощения, но продолжать свою антироссийскую деятельность. «Вы его разочарование на всю жизнь», –отмечают россияне.

«Мне не за что просить прощения. Не очень понимаю, где вы увидели моё покаяние», – ответила Мария на хейт.
В 2023 году Машкова получила американское гражданство и отказалась от отчества, что ещё сильнее отдалило актрису от отца. При этом, несмотря на такой шаг, во многих интервью и в своих соцсетях она говорит, как скучает по родителю, и отмечает его положительные качества.

Владимир Машков, в свою очередь, осуждает всех покинувших Россию и высказывающихся против неё из-за рубежа. Он отмечал, что испытывает к таким людям исключительно презрение.

Читайте также:

«Отец погряз во зле»: отказ Марии Машковой вернуться в Россию, предательство родины и ссора с родителем на почве СВО

Рената Литвинова готовится стать бабушкой? От кого беременна дочь актрисы и почему ее внешний вид испугал поклонников

Потерял миллионы и живет с мамой-пенсионеркой: чем занимается Сергей Соседов после скандального увольнения
#гражданство
#жизнь
#отец
#россияне
#отношения
#интервью
#пользователи
#интернет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын от замужней Порошиной и интрижка с Добровольской: выдуманные и реальные измены Ярослава Бойко
16 января 2025, 14:28

Ярослав Бойко (Фото: соцсети)

Российский актер театра и кино Ярослав Бойко прожил в браке с хореографом Рамуной Ходоркайте более 20 лет, после чего пара развелась. За эти годы у него родился сын от Евгении Добровольской. Также актеру приписывали роман с Марией Порошиной. О тайных связях женатого Бойко с женщинами рассказывает «Радио 1».

Карьера в кино


В 1995-м Бойко получил диплом Школы-студии МХАТ, после чего его приняли в труппу в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова, чьим любимчиком он стал впоследствии. Ярослав получал главные роли в спектаклях и был широко известен в своих кругах.

В кино он появился впервые в 2002 году в сериале «Неотложка», где сыграл брутального доктора. В 2004 он получил роль прокурора в сериале «Ваша честь». Также актёр снялся в сериалах «Брат за брата», «Срочно в номер», «Семейный детектив» и «Ангел и демон».

Однако, по его словам, прорывом в карьере стал телесериал «Всегда говори: «Всегда», где он снялся с Марией Порошиной. Тогда пошли слухи об их романе.

Связь Бойко с Порошиной


Ярослав Бойко с Марией Порошиной играли влюбленных в девяти сезонах сериала «Всегда говори: «Всегда» на протяжении 10 лет. Зрители были уверены, что страсть между ними есть не только на телеэкране, но и в реальной жизни. Тем временем Мария была замужем за Ильей Древновым.

Мария Порошина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

«Ну что тут скажешь? На самом деле муж Маши Илья Древнов — мой хороший товарищ. Он часто приезжал к нам на площадку, а у нас с Машей — поцелуи. Не знаю, каково ему было на это смотреть, но он молодец, выдержал», — комментировал Бойко слухи.

Однако в 2018 году Порошина развелась с мужем, в браке с которым на свет появились трое детей. Тогда она была на третьем месяце беременности. Рожденного сына актриса записала на бывшего мужа. Позже он оспорил отцовство, после чего распространились слухи, что истинным отцом ребенка является именно Ярослав Бойко. При этом сама Порошина заявила, что отец мальчика не является публичной личностью и проживает за границей.

Сын от Добровольской


Во время съемок сериала «Подозрение» между Ярославом Бойко и Евгенией Добровольской возникли чувства, которые переросли в роман. В итоге Евгения забеременела.

«Все вокруг активно обсуждали, от кого же малыш. И мне было физически необходимо укрыться, спрятаться в раковине. А я очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна, никто не помешает», — поясняла тогда Добровольская.
Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тем не менее она признавалась, что надеялась на уход Бойко из семьи и совместное светлое будущее. Добровольская родила сына Яна, а Бойко вернулся к жене, но внебрачного ребенка признал и помогал материально.

Позже бывшие любовники говорить о служебном романе не любили.

Евгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года. 14 января состоялась церемония прощания, на которой ожидали увидеть Бойко. Однако он на похороны не явился.

Актер Ярослав Бойко не явился на похороны Добровольской, родившей от него сына
Актер Ярослав Бойко не явился на похороны Добровольской, родившей от него сына

Брак Бойко


На одной из вечеринок Ярослав познакомился с хореографом Рамуне Ходоркайте. В 1999 году она родила ему сына. В том же году влюбленные сыграли свадьбу. В 2003 году в семье на свет появилась и дочь.

На слухи о романах мужа женщина не обращала внимания, однако рождение внебрачного сына проигнорировать было сложно, тем не менее она его простила.

«Это было мимолетное увлечение. Не более того. Бросать свою жену и жениться на Евгении даже и не думал! И когда она сообщила об этом на всю страну, жена меня простила, поняла. И больше ни разу не вспоминала! За что я ей очень благодарен!», — рассказывал Бойко передаче Бориса Корчевникова.

Брак продлился 23 года, в 2022 году пара развелась. По словам Бойко, ничего интересного не произошло, просто закончились отношения. При этом бывшие супруги остались друзьями.

На сегодняшний день актер продолжает играть в театре и сниматься в кино.

Читайте также:

Прежние обиды? Почему Ярослав Бойко не пришёл на похороны Добровольской, которая родила ему сына

Плачущий у гроба сын и скандал с проведением церемонии: как проходит прощание с бывшей женой Ефремова Евгенией Добровольской

Четверо детей, проблемы с алкоголем и смертельный диагноз: удары судьбы и причина смерти Евгении Добровольской
#кино
#актёр
#театр
#прощание
#похороны
#скандал
#брак
#супруги
#актриса
#отношения
#карьера
#новости
#сын
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате