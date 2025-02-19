Стал первым миллионером в СССР и любил женщин: Юрию Антонову 80 лет. Как сейчас живет артист и почему не общается со своими детьми?

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/ Тарас Литвиненко)
Сегодня, 19 февраля, советско-российский певец, гитарист, клавишник Юрий Михайлович Антонов отмечает свой 80-летний юбилей. О личной жизни и творческом пути артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Юрия Антонова
Детство и юность
Юрий Антонов с родителями (Фото: скриншот фильма «Юрий Антонов. От печали до радости…» Первый канал)
Юрий Антонов родился 16 февраля 1945 года в городе Ташкенте, Узбекистан, где его родители встретились во время войны. Отец, Михаил Васильевич, служил офицером морской пехоты, а мать, Наталья Михайловна, находилась в эвакуации. После окончания войны семья переехала в Потсдам (Германия), где Наталья работала бухгалтером, пока не родилась дочь Жанна в 1948 году. Позже они переехали в Молодёчно (Белоруссия), где Юрий провёл свои юные годы, закончив как общеобразовательную, так и музыкальную школу.
Начало карьеры
Юрий Антонов начал свою музыкальную карьеру в студенческие годы, создав первый коллектив. Затем он стал лидером ансамбля «Тоника», который выступал с Виктором Вуячичем. В 1968 году артист появился в эпизоде белорусского фильма «Отчего ж нам не петь!». Через год его пригласили играть на клавишах в ленинградский ВИА «Поющие гитары», где он начал вокальную карьеру и представил свои первые композиции, такие как «Аэропорт» и «Стой, не стреляй, солдат!».
В 1970 году Антонов переехал в Москву и сосредоточился на музыкальной деятельности. Он работал в различных ансамблях и оркестрах, а также записал свою первую пластинку. Помимо этого, музыкант создавал композиции для коллективов «Земляне», Льва Лещенко и Валерия Ободзинского.
Музыка Юрия Антонова
Юрий Антонов (Фото: скриншот фильма «Юрий Антонов. От печали до радости…» Первый канал)
Свой первый хит, ставший всенародным, Юрий Антонов написал ещё в 1969 году, когда был клавишником в ВИА «Поющие гитары». Соавтором песни «Нет тебя прекрасней» неожиданно стала Ирина Безладнова — сотрудница «Ленконцерта», с которой у Юрия был короткий роман.
По воспоминаниям самого Антонова, мелодия песни пришла к нему в поезде, когда он ехал с ансамблем на гастроли в Молдавию. После этого были созданы композиции «Нет тебя прекрасней», «Анастасия», «Крыша дома твоего», «От печали до радости» и множество других популярных песен, которые полюбились публике.
Ещё в период Советского Союза Юрий Антонов стал миллионером. Авторские отчисления приносили ему значительный доход, а также он получал гонорары за свои выступления. В течение месяца доход Юрия Михайловича варьировался от 10 до 15 тысяч рублей, тогда как средний заработок в стране был на уровне 100–120 рублей.
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Личная жизнь композитора
Личная жизнь Юрия Антонова была насыщенной, но он предпочитал не делиться ею с общественностью. Его первой супругой стала Анастасия-Ида, с которой он планировал эмиграцию в США. Однако накануне отъезда музыкант изменил решение и остался в стране, в то время как Анастасия-Ида уехала одна и больше не вернулась.
После развода с первой женой Антонов встретил югославку Мирославу, которая убедила его переехать в Хорватию. Несмотря на предостережения близких, они поженились, но вскоре отношения закончились, и Антонов вернулся в СССР.
Третьей женой артиста стала Анна, с которой у него родилась дочь Людмила. Однако их брак также распался, предположительно, из-за разногласий по поводу места проживания. Анна, подобно двум предыдущим его жёнам, выбрала жизнь за рубежом. Она переехала в Париж, и это стало для музыканта тяжёлым ударом, ведь Анна увезла с собой их единственную дочь.
Кроме того, у Юрия есть сын Михаил, о матери которого музыкант никогда не говорил. Дети не поддерживают связь со своим известным отцом.
Юрий Антонов на ТВ
Юрий Антонов (Фото: скриншот фильма «Юрий Антонов. От печали до радости…» Первый канал)
В 1983 году Юрий Антонов, ставший солистом филармонии в Чечено-Ингушетии и заслуженным артистом республики, дебютировал на центральном телевидении. Он выступил в популярном телешоу «Шире круг», где представил свою песню одноименного названия. Эта композиция впоследствии вошла в репертуар ВИА «Синяя птица», с которой Антонов активно гастролировал.
Этот год стал знаковым для артиста: он не только преодолел трудности с появлением на телевидении, но и выпустил свой первый альбом «Крыша дома твоего» через компанию «Мелодия». Также в 1983 году его песня «Крыша дома твоего» попала в финал главного телевизионного конкурса «Песня года». К началу 2000-х Антонов выпустил около двадцати альбомов и дисков, общий тираж которых достиг почти 50 миллионов копий.
Здоровье композитора
Юрий Антонов всё реже появляется на светских мероприятиях. В 2018 году у артиста случилась травма мениска. Певец перенёс несколько хирургических вмешательств, в том числе и операцию по замене сустава. Однако это не принесло облегчения. Артист до сих пор страдает от сильных болевых ощущений.
Юрий Антонов сейчас
Юрий Антонов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)
Юрий Михайлович Антонов в настоящее время не одинок. В его доме живет родная сестра, которая оказывает ему поддержку. У него есть племянники, с которыми он поддерживает связь. Артист обосновался в загородном доме, где вместе с ним проживают его многочисленные питомцы. Он проявляет заботу о бездомных животных, принимая к себе уличных кошек и собак. Кроме того, Юрий Михайлович увлекается птицами, поэтому на его участке можно встретить гусей, кур и экзотических фазанов.
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