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Нулевая выручка и убытки: фирма певца Эльмана решила закрыться

Компания Эльмана прекращает работу — бизнес артиста готовится к ликвидации
Эльман (Фото: Instagram* / @el_man_official)

Эльман готовится закрыть принадлежащую ему компанию ООО «РВК Мьюзик». По имеющейся информации, юридическое лицо самостоятельно приняло решение о ликвидации, и в настоящее время процесс прекращения деятельности находится в стадии оформления. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Согласно финансовой отчётности, по итогам 2025 года компания не получила выручки, а её убыток составил около 3 тысяч рублей. Такие показатели могли стать одной из причин решения о завершении работы организации.

Подробности о дальнейших планах артиста в сфере бизнеса пока не раскрываются. При этом сама ликвидация компании не обязательно означает прекращение музыкальной или продюсерской деятельности певца, а лишь касается конкретного юридического лица.

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