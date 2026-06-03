Нулевая выручка и убытки: фирма певца Эльмана решила закрыться

03 июня 2026, 21:06

Компания Эльмана прекращает работу — бизнес артиста готовится к ликвидации

Эльман (Фото: Instagram* / @el_man_official)

Эльман готовится закрыть принадлежащую ему компанию ООО «РВК Мьюзик». По имеющейся информации, юридическое лицо самостоятельно приняло решение о ликвидации, и в настоящее время процесс прекращения деятельности находится в стадии оформления. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».