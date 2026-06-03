Нулевая выручка и убытки: фирма певца Эльмана решила закрыться
Эльман готовится закрыть принадлежащую ему компанию ООО «РВК Мьюзик». По имеющейся информации, юридическое лицо самостоятельно приняло решение о ликвидации, и в настоящее время процесс прекращения деятельности находится в стадии оформления. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно финансовой отчётности, по итогам 2025 года компания не получила выручки, а её убыток составил около 3 тысяч рублей. Такие показатели могли стать одной из причин решения о завершении работы организации.
Подробности о дальнейших планах артиста в сфере бизнеса пока не раскрываются. При этом сама ликвидация компании не обязательно означает прекращение музыкальной или продюсерской деятельности певца, а лишь касается конкретного юридического лица.
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