«Это неблагодарное дело»: Ксения Бородина высказалась о деньгах в долг
Телеведущая Ксения Бородина откровенно ответила подписчикам на вопрос о финансовых отношениях с друзьями и знакомыми. В соцсетях звезду спросили, как она относится к просьбам занять деньги, и её позиция оказалась довольно категоричной.
По словам Бородиной, она считает одалживание средств «неблагодарным делом». Телеведущая объяснила, что даже искреннее желание помочь со временем может привести к напряжению в отношениях. Как отметила звезда, человек, получивший помощь, иногда начинает испытывать внутренний дискомфорт, который способен перерасти в раздражение или скрытую агрессию.
Бородина подчеркнула, что придерживается чётких личных границ и старается избегать подобных ситуаций. Она призналась, что сама также никогда не берёт деньги в долг, поскольку такой подход помогает сохранять спокойствие и не портить отношения с окружающими.
По мнению телеведущей, финансовые вопросы — одна из самых частых причин конфликтов, поэтому лучше заранее выстраивать понятные правила общения и не смешивать дружбу с денежными обязательствами.
