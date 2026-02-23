Достижения.рф

«Сделано!»: Дина Саева рассекретила результат пластики носа

Блогер Дина Саева опубликовала первые фото после ринопластики
Мадина Исроилова (Фото: Instagram* @senoritasaeva)

Певица и блогер Дина Саева (настоящее имя — Мадина Исроилова) впервые показала своё лицо после недавней пластической операции. Соответствующие кадры девушка разместила в личном блоге.



26-летняя исполнительница хита «Я ищу тебя» решилась на ринопластику и изменила форму носа. На опубликованных кадрах она предстала перед подписчиками с тейпами на носу и заметными синяками на лице.

Звезда социальных сетей позировала без капли косметики, а волосы она собрала в небрежный пучок.

«Сделано!» — коротко и ёмко прокомментировала Саева своё преображение.
Поклонники уже начали активно обсуждать первые результаты пластики и желать кумиру скорейшего восстановления.
