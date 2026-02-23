«Сделано!»: Дина Саева рассекретила результат пластики носа
Блогер Дина Саева опубликовала первые фото после ринопластики
Певица и блогер Дина Саева (настоящее имя — Мадина Исроилова) впервые показала своё лицо после недавней пластической операции. Соответствующие кадры девушка разместила в личном блоге.
26-летняя исполнительница хита «Я ищу тебя» решилась на ринопластику и изменила форму носа. На опубликованных кадрах она предстала перед подписчиками с тейпами на носу и заметными синяками на лице.
Звезда социальных сетей позировала без капли косметики, а волосы она собрала в небрежный пучок.
«Сделано!» — коротко и ёмко прокомментировала Саева своё преображение.Поклонники уже начали активно обсуждать первые результаты пластики и желать кумиру скорейшего восстановления.
