«Плакал на коленях»: Ваня Дмитриенко рассказал, как успех едва не сломал его психику

23 февраля 2026, 17:52

Певец Ваня Дмитриенко связал рост тревожности с приходом успеха

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Певец Ваня Дмитриенко рассказал о том, как успех повлиял на его психологическое состояние. В выпуске шоу «Вписка» артист сообщил, что столкнулся с тревожностью, которая обострилась после того, как к нему пришла популярность.





Дмитриенко вспомнил эпизод, когда эмоции захлестнули его с особой силой.

«Я сидел в душе на коленях и плакал, потому что был очень эмоционально разогнанный. Мне было страшно. Я говорил: «Господи, помоги мне, убери это из меня. Я не понимаю, что происходит», — поделился музыкант.

«Я за свою жизнь очень много каких‑то потерь, утрат не проживал вообще», — пояснил он.

«У меня выходят суперхиты, а я вообще головой в другом», — признался исполнитель.