Достижения.рф

«Плакал на коленях»: Ваня Дмитриенко рассказал, как успех едва не сломал его психику

Певец Ваня Дмитриенко связал рост тревожности с приходом успеха
Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Певец Ваня Дмитриенко рассказал о том, как успех повлиял на его психологическое состояние. В выпуске шоу «Вписка» артист сообщил, что столкнулся с тревожностью, которая обострилась после того, как к нему пришла популярность.



Дмитриенко вспомнил эпизод, когда эмоции захлестнули его с особой силой.

«Я сидел в душе на коленях и плакал, потому что был очень эмоционально разогнанный. Мне было страшно. Я говорил: «Господи, помоги мне, убери это из меня. Я не понимаю, что происходит», — поделился музыкант.
Причиной беспокойства Иван считает непрожитые потери. После смерти отчима он стал главой семьи, но так и не справился с личной утратой.
«Я за свою жизнь очень много каких‑то потерь, утрат не проживал вообще», — пояснил он.
Певец добавил, что хиты «Шёлк» и «Ты небу улыбаешься» принесли успех, но радость перекрывала тревожность.
«У меня выходят суперхиты, а я вообще головой в другом», — признался исполнитель.
Ранее Анна Пересильд заговорила о чувствах к Ване Дмитриенко.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0