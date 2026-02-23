«Плакал на коленях»: Ваня Дмитриенко рассказал, как успех едва не сломал его психику
Певец Ваня Дмитриенко связал рост тревожности с приходом успеха
Певец Ваня Дмитриенко рассказал о том, как успех повлиял на его психологическое состояние. В выпуске шоу «Вписка» артист сообщил, что столкнулся с тревожностью, которая обострилась после того, как к нему пришла популярность.
Дмитриенко вспомнил эпизод, когда эмоции захлестнули его с особой силой.
«Я сидел в душе на коленях и плакал, потому что был очень эмоционально разогнанный. Мне было страшно. Я говорил: «Господи, помоги мне, убери это из меня. Я не понимаю, что происходит», — поделился музыкант.Причиной беспокойства Иван считает непрожитые потери. После смерти отчима он стал главой семьи, но так и не справился с личной утратой.
«Я за свою жизнь очень много каких‑то потерь, утрат не проживал вообще», — пояснил он.Певец добавил, что хиты «Шёлк» и «Ты небу улыбаешься» принесли успех, но радость перекрывала тревожность.
«У меня выходят суперхиты, а я вообще головой в другом», — признался исполнитель.Ранее Анна Пересильд заговорила о чувствах к Ване Дмитриенко.