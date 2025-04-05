«Это неэстетично»: Иосиф Пригожин раскритиковал SHAMAN за микрофон в штанах

Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
Иосиф Пригожин назвал неэстетичной привычку певца SHAMAN во время концертов держать микрофон в штанах. Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале Карины Нигай.
По словам продюсера, ему такая традиция не нравится. При этом Пригожин отметил, что исполнитель по достоинству получил звание Заслуженного артиста России.
Пригожин заключил, что лишь высказывает мнение и не хочет никого обидеть.
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«Я считаю, что это неэстетично, так же как и неэстетично целоваться взасос на сцене. На свадьбе это хорошо среди гостей, но на сцене как-то… У наших артистов отсутствует самокритика», — отметил супруг певицы Валерии.
Пригожин заключил, что лишь высказывает мнение и не хочет никого обидеть.
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Екатерина Коршунова