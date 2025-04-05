«Даже не извинилась! Я понимаю Филиппа»: Иосиф Пригожин заявил, что его с женой обидела Настя Ивлеева

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @iosifprigozhin)
Иосиф Пригожин припомнил Насте Ивлеевой неприятную историю. Знаменитый продюсер в шоу Карины Нигай «Сплетница» заявил, что больше всего ему обидно за то, как блогер обошлась с его супругой Валерией.
После скандальной «голой вечеринки» Ивлеева лишилась контрактов и ролей, с ней также отказались общаться многие звезды, в том числе и Филипп Киркоров. У Иосифа Пригожина тоже есть обида на вайнершу. По словам продюсера, несколько лет назад Анастасия пригласила их с женой Валерией к себе на шоу. Супруги приехали, потратили на съемки весь день и не взяли за это деньги.
Но этот выпуск шоу так и не вышел, потому что его создатели посчитали, что он не наберет много просмотров. Знаменитых супругов не предупредили об этом. Пригожин пытался дозвониться и прояснить ситуацию, однако нарвался на грубость.
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«Нас директор уговорил. Когда мы в паре с Лерой, мы немного приторные, как мы можем похулиганить? А у нее же там мат-перемат. Мы отснялись, потратили время – два часа дороги, визажисты... Убитый день. Бесплатно пришли», — рассказал Иосиф.
Но этот выпуск шоу так и не вышел, потому что его создатели посчитали, что он не наберет много просмотров. Знаменитых супругов не предупредили об этом. Пригожин пытался дозвониться и прояснить ситуацию, однако нарвался на грубость.
«Мне позвонил ее директор. "Что, тебе денег дать?" — в таком тоне. Я офигел от такого хамства, она даже не извинилась. Для меня такие люди перестают существовать. Да, я не разделяю того, что Филипп на нее наехал. И он сказал, что она перед ним не извинилась. Так она и перед нами не извинилась, перед благородными людьми. Что за свинство?!» — возмутился Пригожин.
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Екатерина Коршунова