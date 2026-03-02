«Это некий хайп»: Продюсер Дворцов ответил Кушанашвили, оскорбившему SHAMAN

02 марта 2026, 21:05

Продюсер Дворцов не согласился с критикой Кушанашвили в адрес SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заступился за певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого Отар Кушанашвили раскритиковал за облизывание льда Байкала.





В беседе с Общественной Службой Новостей Дворцов объяснил, что артистам приходится идти на неожиданные шаги, чтобы оставаться в центре внимания. Он отметил, что часто такие идеи звёздам предлагает команда.

«Понимаете, это был некий хайп для достижения определенных целей... Не всегда подобные инициативы исходят от самих артистов. И это нужно тоже учитывать», — заявил Сергей.

«Я знаю и уважаю Отара, но я не согласен с его умозаключением относительно Ярослава. Все прекрасно понимают, что артист любого рода, жанра и калибра должен дополнять свой образ определёнными, пусть даже провокационными фишками», — подчеркнул Дворцов.