Наталья Бардо рассказала об «отличном шансе» для России на конкурсе BRICS
В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Бардо заявила, что подобные проекты помогают иностранцам увидеть Россию изнутри.
«Гости из разных стран приезжают к нам, смотрят нашу страну. Мне кажется, это всегда приятно. Мы очень гостеприимные. Наше гостеприимство — это здорово. Отличный шанс проявить себя», — отметила Наталья.Артистка объяснила своё участие в мероприятии любовью к красоте и уважением к другим женщинам. Она призналась, что ждёт от конкурса только положительных эмоций и удовольствия. Отметим, что первый в истории конкурс красоты среди стран БРИКС проходит в Казани в 2026 году.
