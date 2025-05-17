«Это ненормально. Меня это бесит»: Елена Ваенга заставляет сына работать в огороде, мальчик бунтует

Елена Ваенга с сыном Иваном (Фото: Инстаграм* @vaengaofficial)
Певица Елена Ваенга показала, как ее 12-лений сын Иван работает в огороде.
Артистка опубликовала ролик, на котором ее подросший сын стоит возле грядки. Мальчик возмущается и просит маму его не снимать.
Певица сказала Ивану, что пошлет видео в личные сообщения своему знакомому. Однако сын Елены не верит и пытается скрыть лицо.
Исполнительница хита «Курю» похвалила сына за то, что он полет грядки. Она попросила Ивана не пропускать сорняки. Потом Елена показала, как в огороде трудится ее супруг Роман Садырбаев.
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«Когда ты говоришь, что не выложишь, а потом выкладываешь — это ненормально. Меня это бесит», — возмутился сын исполнительницы.
Певица сказала Ивану, что пошлет видео в личные сообщения своему знакомому. Однако сын Елены не верит и пытается скрыть лицо.
«Что ты выдираешь все-таки? Какой причесон! Господин Курт Кобейн, вы не могли бы на меня посмотреть?», — обратилась Ваенга к Ивану.
Исполнительница хита «Курю» похвалила сына за то, что он полет грядки. Она попросила Ивана не пропускать сорняки. Потом Елена показала, как в огороде трудится ее супруг Роман Садырбаев.
«А что делает твой отец? Твой отец дырки под тыквы сажает. Молодец», — подчеркнула Ваенга.
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Ольга Енгалычева