Задолжавшая налоговой Елена Темникова продала роскошный особняк в Подмосковье

Елена Темникова (Фото: Telegram @temnikovalive)
Певица Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье на фоне новостей о крупных долгах перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что бывшая солистка группы SEREBRO продала роскошный дом в подмосковном посёлке «Усадьба Жодочи» за 95 миллионов рублей.
Выяснилось, что Темникова выставила на продажу особняк площадью 504 квадратных местра на участке в 17 соток ещё в середине июня прошлого года. Уже спустя четыре месяца ей удалось найти покупателей.
В трёхэтажном доме с шестью спальнями, террасой и паркингом на пять автомобилей установлена новейшая система охраны и функция «умный дом». Проект особняка и дизайн интерьеров разрабатывался немецкими специалистами.
Есть сведения, что продажа дома связана с финансовыми проблемами мужа певицы бизнесмена Дмитрия Сергеева, на которого наложили арест после исков банка. В настоящее время он должен порядка 800 тысяч рублей.
Сама Темникова тоже в долгах – она должна налоговой почти два миллиона рублей.
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Выяснилось, что Темникова выставила на продажу особняк площадью 504 квадратных местра на участке в 17 соток ещё в середине июня прошлого года. Уже спустя четыре месяца ей удалось найти покупателей.
В трёхэтажном доме с шестью спальнями, террасой и паркингом на пять автомобилей установлена новейшая система охраны и функция «умный дом». Проект особняка и дизайн интерьеров разрабатывался немецкими специалистами.
Есть сведения, что продажа дома связана с финансовыми проблемами мужа певицы бизнесмена Дмитрия Сергеева, на которого наложили арест после исков банка. В настоящее время он должен порядка 800 тысяч рублей.
Сама Темникова тоже в долгах – она должна налоговой почти два миллиона рублей.
Читайте также:
Елена Темникова в долгах: налоговые проблемы и арест имущества мужа
Связь с Максом Фадеевым, отношения с Серябкиной* и критика СВО: почему на самом деле Елена Темникова покинула SEREBRO
«Эротика и скандалы»: в чем Темникова обвиняла Фадеева, с кем крутила романы и как разрушила свою карьеру
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Анастасия Чинкова