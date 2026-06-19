«Это необходимо»: Анет Сай назвала главный секрет крепкого брака

19 июня 2026, 12:00

Анет Сайт рассказала о важности общих целей и взаимного уважения в семье

Анет Сай и 10AGE (Фото: Instagram* / @anetsai)

Анет Сай поделилась своим взглядом на то, что помогает сохранять тёплые и гармоничные отношения в браке. По мнению артистки, прочный союз строится на общих жизненных ценностях, взаимопонимании и готовности поддерживать друг друга.





В беседе с «Леди Mail» певица отметила, что партнёрам важно не только иметь общие мечты и цели, но и проявлять лучшие качества в повседневной жизни.





«Мечты, которые у нас есть и которые дают нам понимание, куда и зачем мы движемся. И готовность, когда нужно, где-то принять человека, где-то проявить смирение. В общем, продемонстрировать все свои самые благородные качества — в браке это необходимо», — пояснила Анет.