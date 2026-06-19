«Это необходимо»: Анет Сай назвала главный секрет крепкого брака
Анет Сайт рассказала о важности общих целей и взаимного уважения в семье
Анет Сай поделилась своим взглядом на то, что помогает сохранять тёплые и гармоничные отношения в браке. По мнению артистки, прочный союз строится на общих жизненных ценностях, взаимопонимании и готовности поддерживать друг друга.
В беседе с «Леди Mail» певица отметила, что партнёрам важно не только иметь общие мечты и цели, но и проявлять лучшие качества в повседневной жизни.
«Мечты, которые у нас есть и которые дают нам понимание, куда и зачем мы движемся. И готовность, когда нужно, где-то принять человека, где-то проявить смирение. В общем, продемонстрировать все свои самые благородные качества — в браке это необходимо», — пояснила Анет.Артистка также рассказала о семейных традициях, которые помогают укреплять отношения. Одной из них стало совместное приготовление хлеба на закваске. По словам певицы, основную часть процесса она берёт на себя, однако результат супруги всегда делят поровну.
Кроме того, Анет Сай отметила, что они с мужем стараются чаще проводить время вместе, внимательно относятся к переживаниям друг друга и не расстаются в праздничные дни, даже если рабочий график оказывается особенно насыщенным.