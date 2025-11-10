Раскрыто имя самого востребованного артиста на новогодних корпоративах

10 ноября 2025, 21:06

Продюсер Лавров: спрос на Шуру для корпоративов вырос из-за его аполитичности

Александр Медведев (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Продюсер Сергей Лавров сообщил, что певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) стал одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в этом году.





В разговоре с «NEWS.ru» Лавров заявил, что исполнитель сохраняет популярность, потому что избегает политики и сохраняет образ доброго и позитивного человека.

«Когда идут частные корпоративы, люди хотят праздник, и больше всего спросом пользуются артисты, которые не лезут в политику, а просто делают шоу, создают настроение. Большой популярностью пользуется певец Шура, у него гонорар уже 5 млн рублей, и его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова», — пояснил продюсер.

