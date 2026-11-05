«Это неправда»: жених Лерчек опроверг сообщения о ее госпитализации

05 ноября 2026, 16:22

Луис Сквиччиарини рассказал, где Валерия Чекалина проходит химиотерапию

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Жених Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини опроверг в соцсетях появившуюся в СМИ информацию о госпитализации блогера. Ранее сообщалось, что Лерчек не сможет присутствовать на заседании суда, посвященном пересмотру приговора, по состоянию здоровья. Накануне ее адвокат Константин Третьяков подтвердил, что Валерия не сможет прийти в суд.





После этого некоторые издания предположили, что причиной отсутствия Чекалиной стала срочная госпитализация. Однако Луис заявил в социальных сетях, что эти сведения не соответствуют действительности. Он также уточнил, что адвокаты Валерии не сообщали о ее помещении в больницу.





«Это неправда. Валерию никуда не госпитализировали. Наши адвокаты так не заявляли. Сегодня она заканчивает 48-ми часовую химиотерапию дома», — написал Сквиччиарини в своей публикации.