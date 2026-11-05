«Заплатили, чтобы я молчал»: Григорий Лепс вспомнил о самых лёгких заработках в Сочи

05 ноября 2026, 15:00

Лепс рассказал, как однажды получил деньги за то, что не пел в ресторане в Сочи

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс с юмором вспомнил о начале своей музыкальной карьеры и рассказал, как однажды заработал деньги самым необычным способом. До всероссийской популярности певец выступал в ресторанах Сочи, где с ним происходили забавные истории.





В Threads* артист поделился воспоминаниями о самых продолжительных и, наоборот, коротких выступлениях. Особое внимание Лепс уделил случаю, который назвал самым лёгким заработком в своей жизни.





«Самые лёгкие деньги в своей жизни я заработал ещё в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — рассказал певец.