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«Заплатили, чтобы я молчал»: Григорий Лепс вспомнил о самых лёгких заработках в Сочи

Лепс рассказал, как однажды получил деньги за то, что не пел в ресторане в Сочи
Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс с юмором вспомнил о начале своей музыкальной карьеры и рассказал, как однажды заработал деньги самым необычным способом. До всероссийской популярности певец выступал в ресторанах Сочи, где с ним происходили забавные истории.



В Threads* артист поделился воспоминаниями о самых продолжительных и, наоборот, коротких выступлениях. Особое внимание Лепс уделил случаю, который назвал самым лёгким заработком в своей жизни.

«Самые лёгкие деньги в своей жизни я заработал ещё в Сочи. Компания пришла в ресторан и заплатила, чтобы я не пел, не мешал им разговаривать», — рассказал певец.
История вызвала улыбки у поклонников: вместо привычного гонорара за исполнение песен артист получил деньги за тишину. Пользователи оценили самоиронию Лепса и его способность с юмором относиться к эпизодам из собственной молодости.

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