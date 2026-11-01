Николай Расторгуев раскрыл подробности смерти бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова
Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов с середины лета боролся с онкологическим заболеванием. Об этом рассказал лидер коллектива Николай Расторгуев.
В беседе с РИА Новости Расторгуев назвал болезнь коллеги крайне тяжёлой.
«Болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли», — пояснил он.Выяснилось, что Тарасов боролся сразу с двумя видами рака. В феврале врачи диагностировали у артиста рак гортани — злокачественную опухоль они нашли в голосовых связках. Через несколько месяцев у него обнаружили рак кишечника с метастазами.
Музыкант умер 30 октября в возрасте 64 лет. Прощание и похороны пройдут 4 ноября. Бывший участник группы «Любэ» Александр Вайнберг ранее высказался о смерти Алексея Тарасова. Он заявил, что смерть бэк-вокалиста стала тяжёлой утратой для группы.