Икра, морские ежи и личный самолёт: Волочкова рассказала о своих требованиях к будущему мужу
Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях, что вновь оказалась недовольна перелётом с «Аэрофлотом». На этот раз причиной раздражения балерины стала задержка рейса.
Вместо того чтобы спокойно добраться до места назначения, артистке пришлось провести дополнительное время в самолёте, что явно не совпало с её представлениями о комфортном путешествии.
Судя по настроению Волочковой, во время перелёта ей хотелось совсем другого отдыха. Балерина не скрывает любви к особенным удовольствиям: икре, морским ежам и кальяну, который, по её ироничному выражению, помогает освежить дыхание. Однако в условиях ожидания рейса рассчитывать на привычный комфорт оказалось непросто.
Очередная ситуация с авиакомпанией вновь заставила Анастасию задуматься о том, как избежать подобных неудобств в будущем. Артистка заявила, что её будущий муж обязательно должен иметь собственный частный самолёт. Тогда, по её мнению, можно будет самостоятельно планировать поездки, не зависеть от расписания регулярных рейсов и не переживать из-за задержек.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России