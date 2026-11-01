Икра, морские ежи и личный самолёт: Волочкова рассказала о своих требованиях к будущему мужу

01 ноября 2026, 16:59

Анастасия Волочкова заявила, что её будущему мужу нужен частный самолёт

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях, что вновь оказалась недовольна перелётом с «Аэрофлотом». На этот раз причиной раздражения балерины стала задержка рейса.