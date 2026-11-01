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Стало известно о состоянии матери Соседова на 40-й день с момента его смерти

Артист Наджиев рассказал, что мать Сергея Соседова тяжело переживает смерть сына
Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Пожилая мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна тяжело переживает утрату сына. Об этом рассказал близкий друг журналиста Игорь Наджиев.



В беседе с изданием «Абзац» Наджиев заявил, что самочувствием женщины интересуется мало артистов и друзей.

«Сегодня и вчера звонил Антонине Петровне. Говорю: «Держитесь, помните, что у Бога всё живо». Она говорит: «Держусь, Игорь, держусь, но очень тяжело». Она держится, но ей сейчас как никогда важно быть в ладу с собой. Мне другой близкий друг Сергея, который ведёт его страничку в соцсетях, сказал: «Игорь, с момента смерти никто не позвонил ей ещё». Я позвонил, и она сказала: «Спасибо вам, что вы так любили Серёжу», — сообщил мужчина.
Артист планирует посвятить матери Соседова исполнение песни «Поговори со мною, мама» ко Дню Матери — в благодарность за воспитание талантливого сына. Он пообещал найти живые кадры и совместные фотографии для ролика.
Ольга Щелокова

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