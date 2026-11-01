Стало известно о состоянии матери Соседова на 40-й день с момента его смерти
Артист Наджиев рассказал, что мать Сергея Соседова тяжело переживает смерть сына
Пожилая мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна тяжело переживает утрату сына. Об этом рассказал близкий друг журналиста Игорь Наджиев.
В беседе с изданием «Абзац» Наджиев заявил, что самочувствием женщины интересуется мало артистов и друзей.
«Сегодня и вчера звонил Антонине Петровне. Говорю: «Держитесь, помните, что у Бога всё живо». Она говорит: «Держусь, Игорь, держусь, но очень тяжело». Она держится, но ей сейчас как никогда важно быть в ладу с собой. Мне другой близкий друг Сергея, который ведёт его страничку в соцсетях, сказал: «Игорь, с момента смерти никто не позвонил ей ещё». Я позвонил, и она сказала: «Спасибо вам, что вы так любили Серёжу», — сообщил мужчина.Артист планирует посвятить матери Соседова исполнение песни «Поговори со мною, мама» ко Дню Матери — в благодарность за воспитание талантливого сына. Он пообещал найти живые кадры и совместные фотографии для ролика.