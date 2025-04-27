Вика Цыганова «прошлась» по зарабатывающей в РФ Анне Asti: «Водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки»

Анна Asti (Фото: ВКонтакте @annaastivk)
Вика Цыганова резко раскритиковала артистов-«молчунов», скрывающих свою гражданскую позицию. В своем Teлеграм-канале исполнительница осудила Анну Asti (Анна Дзюба), которая «до последнего не хотела получать паспорт России».
В 2023 году Анна Asti попала в скандал, появившись на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в Москве, на которой заметили Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и иных артистов. После этого концерты исполнительницы начали отменять по всей стране, однако уже весной 2025 года она вернулась на сцену. Вику Цыганову задело, что бывшая солистка музыкального коллектива Artik & Asti, которая утаивает свою позицию, продолжает зарабатывать в России.
Певица уточнила, что на Украине певицу «ненавидят как предателя Родины», и многие полагают, что в РФ Анна Asti «только из-за денег — из-за работы».
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«Украинская певица Анна Дзюба до последнего ждала и не получала гражданство России. <…> После скандала и отмены концертов никаких извинений не последовало. <…> За 3 года певица ни разу не высказывалась в поддержку России, водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки», — выразила свое мнение Вика Цыганова.
Певица уточнила, что на Украине певицу «ненавидят как предателя Родины», и многие полагают, что в РФ Анна Asti «только из-за денег — из-за работы».
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Ольга Енгалычева