«Это невероятный пиар»: Владислав Лисовец прокомментировал разговоры о тяжёлой болезни
Владислав Лисовец впервые высказался о слухах об онкологии
Владислав Лисовец впервые подробно прокомментировал слухи об онкологии, которые несколько месяцев обсуждаются в Сети.
В интервью Евгении Медведевой стилист объяснил, почему предпочёл молчать и не давать прямых комментариев.
По словам Лисовца, шумиха вокруг его состояния стала мощным информационным эффектом. Близкие и коллеги советовали использовать повышенное внимание, однако он сознательно отказался превращать личную тему в публичный спектакль.
«Это невероятный пиар. И отказываться от этого было бы глупо. Мне все мои друзья говорили: давай, подхватывай, мусоль… Но я человек не про это. Признавать такое — слишком громко. Я выбрал нейтральную позицию, и она сработала», — признался Владислав.Он подчеркнул, что не подтверждает и не опровергает диагноз, отметив лишь, что с возрастом вопросы со здоровьем могут возникать у любого, а медиа часто преувеличивают.