«Это невероятный пиар»: Владислав Лисовец прокомментировал разговоры о тяжёлой болезни

28 декабря 2025, 17:19

Владислав Лисовец впервые высказался о слухах об онкологии

Владислав Лисовец (Фото: Instagram* / @vladislavlisovets)

Владислав Лисовец впервые подробно прокомментировал слухи об онкологии, которые несколько месяцев обсуждаются в Сети.





В интервью Евгении Медведевой стилист объяснил, почему предпочёл молчать и не давать прямых комментариев.



По словам Лисовца, шумиха вокруг его состояния стала мощным информационным эффектом. Близкие и коллеги советовали использовать повышенное внимание, однако он сознательно отказался превращать личную тему в публичный спектакль.



