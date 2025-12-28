«Предложил свои сосёночки»: Татьяна Куртукова рассказала о курьёзном предложении Юрия Лозы
Татьяна Куртукова отказалась от песни «Сосёночки» и подверглась газлайту
Певица Татьяна Куртукова поделилась забавной историей о сотрудничестве с Юрием Лозой, автором песни «Плот». Об этом сообщает Super.
Лоза написал для молодых артистов песню под названием «Сосёночки» (от слова «сосна») и предложил Куртуковой приобрести трек, но она отказалась.
На следующий день, по словам Татьяны, её менеджмент сообщил, что Лоза начал переигрывать ситуацию: «Матушку-землю» он якобы не знает, Татьяну тоже, и «никто о ней в стране не слышал». Певица описала это как пример газлайта, оставивший её в лёгком недоумении.
