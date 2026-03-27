«Это невозможно»: Лазарев объяснил, почему избегает прогулок в столице
Сергей Лазарев откровенно рассказал в шоу «Натальная карта», почему практически не гуляет по Москве, несмотря на любовь к таким простым вещам, как прогулки и походы по магазинам.
Артист признался, что в столице ему сложно передвигаться незаметно из-за повышенного внимания со стороны поклонников. По его словам, спокойно пройтись по улицам города для него «просто невозможно», так как его постоянно узнают и останавливают.
При этом Лазарев подчеркнул, что очень любит гулять и с удовольствием делает это за границей. Там он может позволить себе спокойно пройтись по торговым центрам или заглянуть в продуктовые магазины, не привлекая лишнего внимания.
Интересно, что в Москве певцу всё же удаётся иногда находить места, где он чувствует себя комфортно. Так, он вспомнил, что зимой посетил каток и смог провести время без лишнего ажиотажа и внимания окружающих.
