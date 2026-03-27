«Клянусь, не редактирую фото»: Митя Фомин ответил на слухи о фотошопе
Митя Фомин прокомментировал слухи о том, что якобы активно редактирует свои фотографии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Поводом для обсуждений стала его отличная физическая форма, которая вызывает сомнения у части пользователей в соцсетях.
Сам артист уверенно опроверг подобные предположения и заявил, что не прибегает к фотошопу. По словам Фомина, он старается поддерживать внешний вид за счёт дисциплины и регулярной работы над собой.
Певец рассказал, что ведёт активный образ жизни: занимается спортом, бегает по утрам и даже предпочитает подниматься пешком — например, на 13-й этаж. Кроме того, он не скрывает, что пользуется услугами косметологов и положительно относится к современной косметологии, однако считает, что этого недостаточно без личных усилий.
Фомин отметил, что придерживается определённой «аскезы» и внимательно следит за своим режимом, чтобы оставаться в форме. В завершение он продемонстрировал поклонникам новую татуировку — уже вторую по счёту, намекнув, что, возможно, на этом не остановится.
