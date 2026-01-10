«Это невозможно»: Оксана Самойлова призналась, что давно не делит постель с Джиганом
Оксана Самойлова рассказала, почему они с Джиганом спят в разных спальнях
Оксана Самойлова откровенно рассказала, что уже давно не делит супружескую постель с Джиганом. По словам бизнесвумен, причина кроется прежде всего в совершенно разном графике жизни. Своим признанием она поделилась в новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».
Самойлова объяснила, что ложится спать около полуночи, тогда как Денис возвращается домой ранним утром: умывается, шумит, раскладывает вещи — и спокойно уснуть в таких условиях просто невозможно.
«Как ты будешь спать при этом? Это невозможно», — заявила Оксана, уточнив при этом, что не только график стал причиной того, что они не спят вместе.Кроме семейных обстоятельств, на состоянии Самойловой сказывается и колоссальная рабочая нагрузка. По её словам, каждый день она выпускает около десяти единиц контента для соцсетей.
Говоря о будущем и жизни после возможного развода с рэпером, Оксана отметила, что сейчас для неё важнее всего она сама. По словам Самойловой, семнадцать лет она ставила семью на первое место, отодвигая собственные желания и потребности.
Теперь же, признаётся она, сил думать о последствиях просто не осталось — усталость взяла своё.