«Это невозможно»: Оксана Самойлова призналась, что давно не делит постель с Джиганом

10 января 2026, 21:05

Оксана Самойлова рассказала, почему они с Джиганом спят в разных спальнях

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Оксана Самойлова откровенно рассказала, что уже давно не делит супружескую постель с Джиганом. По словам бизнесвумен, причина кроется прежде всего в совершенно разном графике жизни. Своим признанием она поделилась в новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».





Самойлова объяснила, что ложится спать около полуночи, тогда как Денис возвращается домой ранним утром: умывается, шумит, раскладывает вещи — и спокойно уснуть в таких условиях просто невозможно.





«Как ты будешь спать при этом? Это невозможно», — заявила Оксана, уточнив при этом, что не только график стал причиной того, что они не спят вместе.