Скандального хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

Хирург Тимур Хайдаров перенёс операцию на ахилле после травмы в Таиланде
Скандально известный хирург Тимур Хайдаров перенёс экстренную операцию в Таиланде после травмы ноги. Как стало известно из личного блога Тимура, инцидент произошёл во время его отдыха с семьёй.
Хайдаров повредил ахиллово сухожилие, играя в падел-теннис. Он пояснил, что врачи провели ему срочное хирургическое вмешательство.
«Я спокойно хожу, но чуть прихрамываю, потому что нога побаливает. Единственное, что на носок встать совсем не могу. На одной получается, а на второй нет. И есть вмятина. Нужно срочно выполнить сшивание ахиллова сухожилия», — пояснил хирург.После операции медики предупредили Хайдарова, что ему следует отказаться от падел-тенниса, чтобы избежать повторной травмы. Сейчас Тимур чувствует себя хорошо и восстанавливается. Он связал нагрузку на сухожилие с профессиональной деятельностью: последние годы он проводил по многу часов на ногах в операционной.