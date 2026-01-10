Скандального хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

10 января 2026, 18:13

Хирург Тимур Хайдаров перенёс операцию на ахилле после травмы в Таиланде

Тимур Хайдаров (Фото: Instagram* @dr.timur_khidarov)

Скандально известный хирург Тимур Хайдаров перенёс экстренную операцию в Таиланде после травмы ноги. Как стало известно из личного блога Тимура, инцидент произошёл во время его отдыха с семьёй.





Хайдаров повредил ахиллово сухожилие, играя в падел-теннис. Он пояснил, что врачи провели ему срочное хирургическое вмешательство.

«Я спокойно хожу, но чуть прихрамываю, потому что нога побаливает. Единственное, что на носок встать совсем не могу. На одной получается, а на второй нет. И есть вмятина. Нужно срочно выполнить сшивание ахиллова сухожилия», — пояснил хирург.