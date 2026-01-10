«Я представить не мог, к чему всё идёт»: Сердюков рассказал о знакомстве с Бородиной

10 января 2026, 18:05

Николай Сердюков рассказал, как сумел привлечь внимание Ксении Бородиной

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram / @borodylia0803)

Николай Сердюков вспомнил, с чего началась его история любви с Ксенией Бородиной. Как выяснилось, впервые будущие супруги встретились на съёмках шоу «Последний герой», которые проходили на Алтае. Об этом сообщает «ОК».





По словам Николая, решающим моментом стало самое первое испытание проекта — он приплыл к финишу первым, а во время конкурса капитанов позволил себе шутку. Именно это, как признаётся Сердюков, и привлекло внимание Ксении.





«Так мы и познакомились. В тот момент я даже представить не мог, к чему всё идёт. Но, как говорится, от судьбы не уйдёшь», — поделился он.