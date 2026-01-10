«Я представить не мог, к чему всё идёт»: Сердюков рассказал о знакомстве с Бородиной
Николай Сердюков рассказал, как сумел привлечь внимание Ксении Бородиной
Николай Сердюков вспомнил, с чего началась его история любви с Ксенией Бородиной. Как выяснилось, впервые будущие супруги встретились на съёмках шоу «Последний герой», которые проходили на Алтае. Об этом сообщает «ОК».
По словам Николая, решающим моментом стало самое первое испытание проекта — он приплыл к финишу первым, а во время конкурса капитанов позволил себе шутку. Именно это, как признаётся Сердюков, и привлекло внимание Ксении.
«Так мы и познакомились. В тот момент я даже представить не мог, к чему всё идёт. Но, как говорится, от судьбы не уйдёшь», — поделился он.Напомним, в декабре Николай сделал Бородиной предложение. Сейчас пара активно готовится к свадьбе и уже нашла локацию своей мечты. Единственным поводом для переживаний стала погода — влюблённые планировали живой оркестр под открытым небом.