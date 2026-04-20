«Мне это льстит!»: Рудова высказалась о схожести с голливудской звездой

20 апреля 2026, 17:51

Наталья Рудова растаяла от комплиментов про сходство с Марго Робби

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова впервые открыто высказалась о том, что поклонники постоянно находят её сходство с зарубежной кинодивой Марго Робби. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Актриса призналась, что лично не замечает этого визуального параллелизма, но подобные сравнения вызывают у неё только положительные эмоции.



Случилось это на концерте группы Artik&Asti, где Рудова поблагодарила публику за лестные аналогии. Она отметила, что считает Марго Робби эталоном не только внешности, но и актерского таланта, поэтому обижаться тут не на что.





«Мне это льстит! Она не просто потрясающе красивая, она ещё и потрясающая актриса! Поэтому, когда сравнивают с таким человеком, можно сказать только спасибо», — отметила Наталья.