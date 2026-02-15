«Это ни в коем случае не абьюз»: Тарзан высказался о форме Наташи Королёвой

15 февраля 2026, 22:38

Тарзан заявил, что может помочь Наташа Королёвой похудеть

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Наташа Королёва представила новый трек, записанный совместно с DJ Katya Guseva. Об этом сообщает «КП».





На презентации певица появилась в неожиданном образе блондинки, чем удивила даже собственного мужа — Сергея Глушко, известного как Тарзан.



Артист признался, что супруга не обсуждала с ним смену имиджа. В разговоре не обошлось и без темы внешности.



Глушко отметил, что артистам важно следить за формой, и заявил, что при желании может помочь супруге сбросить вес. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о давлении.





«Это ни в коем случае не абьюз. Всё очень нежно и ненавязчиво. Решение принимать ей», — сказал он.