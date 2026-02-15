«Это ни в коем случае не абьюз»: Тарзан высказался о форме Наташи Королёвой
Тарзан заявил, что может помочь Наташа Королёвой похудеть
Наташа Королёва представила новый трек, записанный совместно с DJ Katya Guseva. Об этом сообщает «КП».
На презентации певица появилась в неожиданном образе блондинки, чем удивила даже собственного мужа — Сергея Глушко, известного как Тарзан.
Артист признался, что супруга не обсуждала с ним смену имиджа. В разговоре не обошлось и без темы внешности.
Глушко отметил, что артистам важно следить за формой, и заявил, что при желании может помочь супруге сбросить вес. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о давлении.
«Это ни в коем случае не абьюз. Всё очень нежно и ненавязчиво. Решение принимать ей», — сказал он.