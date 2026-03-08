Звезда «Дома-2» избила обувщика каблуком
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Берникова ударила московского кожевенного мастера каблуком после конфликта из-за некачественной одежды. Об этом сообщает телеграм -канал Mash.
Берникова заказала у Вадима Д. премиальную обувь и аксессуары на общую сумму 400 тысяч рублей. Товары на 176 тысяч рублей оказались бракованными. Мастер отказался возвращать деньги, заявив, что не виноват в браке.
Берникова утверждает, что во время разговора мужчина вел себя непристойно, тыкал в нее телефоном и достал предмет, похожий на дубинку. Испугавшись, она схватила коробку с браком и закрылась в кладовке.
Сам мастер называет слова женщины клеветой. Медики зафиксировали у него ссадины и поверхностную травму головы. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело.
