Звезда «Дома-2» избила обувщика каблуком

08 марта 2026, 18:17

Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова ударила обувщика каблуком

Виктория Берникова (Фото: Инстаграм*/bernikova_viktoria)

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Берникова ударила московского кожевенного мастера каблуком после конфликта из-за некачественной одежды. Об этом сообщает телеграм -канал Mash.