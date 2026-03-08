«Вырезает мои фотографии»: Бурунов раскрыл, почему никогда не сможет простить родителей

08 марта 2026, 22:41

Актер Сергей Бурунов раскрыл, почему никогда не сможет простить родителей

Сергей Бурунов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сергей Бурунов рассказал, что пришёл к психотерапии из‑за зависимостей и накопившихся семейных переживаний. По его словам, он вырос в дисфункциональной семье, где было место алкоголизму, и позже понял, что выбор актёрской профессии во многом связывается с дефицитом поддержки, любви и признания.





В интервью Надежде Стрелец актёр вспоминает, что раньше отец реагировал агрессивно и пытался силой заставить его вернуться в лётное училище. При этом Сергей говорит, что благодарен родителям — иначе его жизненный путь мог сложиться иначе. Но полностью простить их, то есть перестать испытывать боль и обвинения, он не может.





«Сейчас папа вырезает мои интервью и фотографии. Гордится. Как? (простить — прим. ред). Я не могу, это болит, рана слишком глубокая. Это невозможно. Он (отец — прим. ред.) вёл себя как <цензура> и будет себя вести как <цензура>. Ну что теперь сделать?» — добавил собеседник.