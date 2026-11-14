«Это нормально»: Анастасия Решетова призналась, что у неё появился целлюлит

14 ноября 2026, 08:20

Беременная Анастасия Решетова призналась, что у неё появился целлюлит

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Беременная модель Анастасия Решетова призналась в личном блоге, что у неё есть целлюлит.





Анастасия заверила, что «апельсиновая корка» и лишняя лимфа во время вынашивания — это нормально.

«Это происходит потому, что организм добирает необходимые ресурсы для вынашивания здорового человека и от того, что растёт прогестерон. Другой вопрос, что всё равно сильно расслабляться нельзя и увлекаться сладким и мучным!» — пояснила модель.