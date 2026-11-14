«Это нормально»: Анастасия Решетова призналась, что у неё появился целлюлит
Беременная Анастасия Решетова призналась, что у неё появился целлюлит
Беременная модель Анастасия Решетова призналась в личном блоге, что у неё есть целлюлит.
Анастасия заверила, что «апельсиновая корка» и лишняя лимфа во время вынашивания — это нормально.
«Это происходит потому, что организм добирает необходимые ресурсы для вынашивания здорового человека и от того, что растёт прогестерон. Другой вопрос, что всё равно сильно расслабляться нельзя и увлекаться сладким и мучным!» — пояснила модель.Она заверила, что нужно стараться больше ходить и пить много воды. В таком случае тело наберёт «здоровые» объёмы, от которых будет легче избавиться. Кроме того, Анастасия выразила уверенность, что послеродовой депрессии у неё не будет — на это не останется времени.